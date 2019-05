Mujer gasta US$ 760,000 en un día en tienda Harrods

Una mujer que presuntamente se volvió rica de manera ilegal gastó 600,000 libras esterlinas (US$ 760,000) en un día en la costosa tienda departamental Harrods, y en una ocasión compró chocolates por un total de 30,000 libras esterlinas (US$ 38,000), de acuerdo con expedientes judiciales que se hicieron públicos el martes.

Zamira Hajiyeva es la primera persona sujeta a la Orden de Riqueza No Explicada, que permite que las autoridades británicas confisquen los bienes de personas sospechosas de corrupción o vínculos con el crimen organizado hasta que los dueños prueben cómo obtuvieron el dinero.

La Agencia Nacional Contra el Crimen de Gran Bretaña quiere saber cómo Hajiyeva, esposa de un banquero preso en Azerbaiyán, obtuvo el dinero para las compras, así como para comprar dos propiedades en el Reino Unido valoradas en 22 millones de libras esterlinas (US$ 28 millones), incluyendo una casa a la vuelta de Harrods.

Investigadores dicen que Hajiyeva gastó 16 millones de libras esterlinas (US$ 20 millones) en Harrods entre el 2006 y 2016, usando 35 tarjetas de crédito emitidas por un banco administrado por su esposo.

Según archivos de Harrods entregados al Alto Tribunal, estos gastos incluyen 5.75 millones de libras esterlinas (US$ 7.3 millones) en las joyerías Boucheron y Cartier, un millón de libras esterlinas (US$ 1.27 millones) en el departamento de juguetes de Harrods y 30,000 libras esterlinas (US$ 38,000) en la tienda de chocolates Godiva.

Harrods dijo en un comunicado que había cumplido con "las medidas más enérgicas contra el lavado de dinero".

"En este caso, en el que Harrods cooperó con una amplia investigación, en ningún momento se insinuó que Harrods operó independientemente sino en pleno cumplimiento de las más estrictas regulaciones y estándares legales" , dijo.

El esposo de Hajiyeva, Jahangir Hajiyev, expresidente del Banco Internacional de Azerbaiyán, fue sentenciado a 15 años de cárcel en el 2016 por fraude y desfalco.

Hajiyeva, de 55 años, niega haber obrado mal y ha recibido permiso para apelar la orden en su contra ante la Corte de Apelaciones. También está apelando una orden de extradición a Azerbaiyán.