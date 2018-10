Ministros europeos ven "todavía tiempo" para lograr un acuerdo en Brexit

Luxemburgo.- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) estimaron este lunes que, aunque no se llegó a un acuerdo este fin de semana en las negociaciones de divorcio con Reino Unido, todavía hay tiempo para lograr un Brexit con acuerdo.

"Esperábamos un acuerdo la pasada noche, pero no fue el caso. Esto no es motivo para asustarse. Todavía hay tiempo", dijo el canciller eslovaco Miroslav Lajcak, para quien una marcha de Reino Unido sin acuerdo sería "el peor resultado para todos".

Lajcak realizó estas declaraciones a su llegada a una reunión de cancilleres europeos en Luxemburgo, donde, aunque no está previsto en la agenda, las negociaciones sobre la retirada de Reino Unido, prevista en marzo de 2019, estuvo en boca de los ministros, incluso del británico.

El canciller Jeremy Hunt, que subrayó que "se ha avanzado mucho", indicó que todavía "hay una o dos cuestiones muy importantes", pero que es posible lograr un acuerdo entre Londres y Bruselas. "Todo el mundo se está esforzando mucho", agregó.

No obstante, Hunt precisó que la primera ministra británica, Theresa May, que enfrenta una dura presión interna en su partido por partes de los partidarios de un Brexit duro, precisó que esta "no firmará nada que no sea compatible" con el referéndum de salida de la UE.

Tras una reunión el martes en Luxemburgo de los ministros de Asuntos Europeos para abordar la negociación, sin su par británico, los mandatarios del bloque discutirán sobre ello sin May durante una cumbre el miércoles por la noche que se anunciaba decisiva para un Brexit con acuerdo.

Aunque antes de la cumbre "no va a haber ya más novedades" según los "portavoces autorizados de la Comisión [Europea] y del equipo negociador", en palabras del ministro español Josep Borrell, "eso no quiere decir que ya no vaya a haber un acuerdo sobre Brexit, porque todavía queda tiempo".

El domingo, una nueva ronda de conversaciones entre los negociadores europeo y británico culminó sin acuerdo, debido a las dificultades para hallar una solución satisfactoria para ambos que evite la reintroducción de una frontera clásica entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda.

Sobre la futura relación entre la UE y el territorio británico de Gibraltar, cuya negociación llevan de manera bilateral Madrid y Londres, Borrell indicó que este asunto "no será una piedra en el camino" en la negociación más general del Brexit.