Un millón de toneladas de cobre en camino que podría no bastar

Minas gigantes actualmente en construcción producirán un millón de toneladas adicionales de cobre de aquí al 2023, pero eso no será suficiente para cerrar completamente la brecha proyectada entre oferta y demanda en los próximos años.

Analistas y ejecutivos de la industria presentes en Santiago esta semana para asistir a la conferencia Cesco, uno de los eventos más grandes del sector, son optimistas: un indicador clave del mercado de mineral de cobre semiprocesado, conocido como concentrados, apunta al mercado más ajustado en más de cinco años y firmas como Morgan Stanley y Macquarie Group tienen al metal rojo dentro de sus destacados.

Futuros de cobre cotizados en Nueva York alcanzaron el nivel más alto en más de tres años a fines del 2017. Poco después, grandes proyectos de cobre que estaban en suspenso desde una recesión en el 2016 avanzaron a fase de construcción.

Anglo American comenzó a construir su mina Quellaveco en Perú, que iniciará el proceso de aumento de producción en el 2022, y Teck Resources anunció que la ampliación de Quebrada Blanca en Chile comenzará a producir en el 2021. Los dos megaproyectos se unen a la mina Cobre Panamá de First Quantum Metals, que inicio sus faenas productivas este año.

Como resultado CRU Group, que organiza la conferencia principal durante Cesco Week, ha reducido su pronóstico de déficit y ahora espera que el mercado tenga un pequeño superávit este año y el próximo. La firma de investigación proyecta un déficit de 270,000 toneladas para el 2023.

Las perspectivas sobre el déficit ayudarán a apuntalar los precios, pese a que aumenta la preocupación por la desaceleración de la economía mundial y las persistentes fricciones comerciales. Se espera que el metal termine el año en aproximadamente US$ 2.86 por libra, cerca de los US$ 2.93 actuales, y se mantenga prácticamente sin cambios durante los próximos dos años, comentó Vanessa Davidson, directora de la división de cobre de CRU. Se pronostica que el precio bordeará los US$ 3.30 en el 2023, según CRU.

La disminución de los precios del cobre tras el máximo del año pasado ha frenado el desarrollo de proyectos adicionales necesarios para cubrir el déficit. Probablemente se necesitarán precios más altos para que los directorios aprueben iniciativas adicionales, planteó Davidson.

"Creo que los proyectos se aprobarán en cerca de US$ 3.20 o algo así" , indicó Davidson. "Cuando eso suceda, podríamos ver de nuevo muchos avances de proyectos".

Morgan Stanley, que a fines del mes pasado mencionó en un informe trimestral al cobre como su favorito en la industria de los metales, espera que el mercado registre un déficit de 406,000 toneladas este año y 187,000 toneladas el próximo. También proyecta que los precios suban a más de US$ 3 por libra al cierre de este año o comienzos del próximo.

Los argumentos para un déficit de cobre este año se ven reforzados por el anuncio de Glencore de que reducirá a la mitad la capacidad de su planta Mutanda en Congo, un bloqueo vial de dos meses en la mina Las Bambas de MMG en Perú y lluvias en el norte de Chile a principios de año, agregaron analistas de Morgan Stanley liderados por Susan Bates.

MMG, representantes del gobierno peruano y líderes comunitarios firmaron un acuerdo el sábado para levantar los bloqueos, pero la ruta permanecía inaccesible el lunes. La compañía espera que la vía se desbloquee y las operaciones vuelvan a la normalidad en los próximos días, declaró el gerente general ejecutivo de operaciones, Suresh Vadnagra, en un comunicado enviado por correo electrónico el domingo.