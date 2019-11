Los bajos costos de producción de México lo han convertido en un ganador en la guerra comercial global. Sin embargo, acaba de perder una gran inversión textil contra países donde la operación es aún más barata.

La gigante de la indumentaria canadiense Gildan Activewear Inc. dijo el jueves que se mudará de México, donde emplea a unas 1,700 personas. Transferirá el equipo allí a sus centros de producción más baratos y existentes en América Central y el Caribe. Al mismo tiempo, está construyendo un importante complejo de producción en Bangladesh para atender a clientes europeos y chinos.

“Al analizar nuestra estructura de costos en el futuro, sentimos que podemos lograr un costo mucho más bajo limitando las instalaciones”, dijo su director ejecutivo, Glenn Chamandy, a los analistas durante la llamada de ganancias de la compañía.

La medida es un golpe para México, que ha visto su estado competitivo como fabricante erosionado por una serie de amenazas del presidente Donald Trump, quien renegoció el TLCAN con un acuerdo que aún no ha sido ratificado por el Congreso. Sin embargo, México ha hecho un esfuerzo por enfocarse en operaciones más sofisticadas en los últimos años, convirtiéndose en un centro para la industria automotriz y atrayendo cierta inversión en aviación.

Gildan, con sede en Montreal, ha construido una cadena de producción global que abarca desde hilados hasta costuras de ropa, lo que le ha permitido reducir costos y competir con Fruit of the Loom de Berkshire Hathaway Inc. y Hanesbrands Inc. Ha invertido mucho en Honduras, mientras que sus dos instalaciones mexicanas llegaron con la adquisición en 2016 de Alstyle, una empresa que, como Gildan, vendía camisetas y suéteres de lana a las serigrafías que los personalizaban para los clientes.

Orientación reducida

Las acciones de Gildan han perdido 27% desde que redujo su orientación de ingresos y ganancias el 17 de octubre, citando una desaceleración en su negocio principal de imprimibles básicos como camisetas. Ganaron hasta 4% el jueves en Toronto, antes de borrar el avance. La compañía ve oportunidades crecientes en el mercado de marcas privadas, a medida que más minoristas de ropa buscan sus propias marcas.

México representa entre 8% y 9% de la producción mundial de Gildan. La compañía dice que la transferencia de equipos tomará menos de seis meses y dará como resultado una mayor capacidad general.