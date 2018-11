México cerca de legalizar consumo de marihuana, pero no su venta

Dos fallos de la Suprema Corte de Justicia de México que permiten el consumo recreativo de marihuana no significan que el país esté más cerca de legalizar la venta de cannabis , que ha creado una industria en auge en Canadá y algunos estados de EE.UU.

Las resoluciones, combinadas con tres casos similares entre 2015 y 2017, establecen que prohibir el consumo de marihuana es inconstitucional. En virtud de la legislación del país, cinco fallos establecen un precedente que puede aplicarse de manera más amplia.

A primera vista, esto podría parecer una buena noticia para las compañías norteamericanas que incursionan en el mercado ahora que la marihuana es legal en todo Canadá y en nueve estados de EE.UU.

Sin embargo, es mejor que no se hagan demasiadas esperanzas sobre México. La decisión del tribunal no permite las ventas comerciales y el gobierno todavía puede regular su uso. Es más, los fallos no cambian realmente las leyes que prohíben su consumo, sino que solo estipulan que cualquier persona acusada de consumirla debiera conseguir que se desestime el caso.

Las autoridades mexicanas rara vez persiguen a las personas por consumir cannabis, ya que prefieren centrar su atención en peces más grandes, específicamente en las grandes bandas de narcotraficantes del país. En el papel, los veredictos pueden parecer una victoria para la legalización de la marihuana, pero en la práctica no mucho ha cambiado.