Desde que fue alcalde de Bogotá, Petro ha defendido que el sistema debe ser subterráneo para reducir el impacto en la capital, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a Blu Radio.

El contrato de más de US$4,000 millones para la construcción de la primera línea del metro de la capital fue adjudicado en el 2019 por el entonces alcalde Enrique Peñalosa, quien sucedió a Petro. Peñalosa favoreció un sistema sobre la superficie, que ahora se encuentra en las primeras etapas de construcción.

Las autoridades evalúan los cambios, que incluyen hacer que parte del sistema se ejecute bajo tierra, además de agregarle 3,9 kilómetros adicionales, dijo Reyes. Los fondos adicionales provendrían del presupuesto de la nación, no de la ciudad, y prolongarían el tiempo de construcción en hasta cinco años, agregó.

El consorcio se reunió el miércoles con Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para presentar cinco alternativas.

De estas, recomiendan construir la extensión subterránea adicional de 3,9 km, por razones de “viabilidad técnica y jurídica”, dijo López a periodistas. El consorcio desaconseja las propuestas de Petro.

El grupo de empresas que construyen el metro de Bogotá incluye a China Harbour Engineering Co., Xi’An Metro Co. y al fabricante de aviones y trenes con sede en Canadá Bombardier Inc.