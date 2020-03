Los mercados financieros de Argentina están en las etapas iniciales de conversaciones de fusión, a medida que la crisis económica del país merma el volumen de operaciones en un mercado fragmentado.

Bolsas y Mercados Argentinos SA, la plataforma comercial más grande del país, lidera el incipiente esfuerzo de combinar fuerzas con sus tres rivales más cercanos, Matba-Rofex SA, Mercado Abierto Electrónico SA y Mercado Argentino de Valores SA. Ya comenzaron las discusiones respecto a trabajar juntos para asegurar la supervivencia, dijo en una entrevista el presidente de BYMA, Ernesto Allaria.

La medida señala un cambio drástico en las relaciones entre los cuatro operadores, que se han estado enfrentando en una feroz competencia por dominar diferentes segmentos de los mercados de capitales locales. Sin embargo, la idea de actuar de manera independiente puede parecer menos sostenible después de un colapso de la moneda, una recesión severa y controles de capital que redujeron el volumen, con un desplome del comercio de bonos superior al 80% en los últimos dos años a solo US$ 500 millones diarios.

“El mercado de Argentina es muy chico. Seguir siendo cuatro mercados en el país no vale la pena”, dijo Allaria. “Hay que intentar integrarse o hacer negocios en común”.

BYMA, que cotiza en bolsa y registró ingresos de 5,200 millones de pesos (US$ 84 millones) en el 2019, es la principal bolsa de valores del país. MAE es el mayor mercado de divisas. Matba-Rofex maneja principalmente futuros, y MAV se especializa en instrumentos financieros utilizados por pequeñas y medianas empresas, como pagarés y cuentas por cobrar.

Funcionarios de Matba-Rofex y MAV confirmaron las conversaciones. MAE reconoció que estaba en conversaciones con los otros mercados, pero el presidente, Fernando Negri, enfatizó que el foco era la cooperación, no una fusión.

La idea de combinar esfuerzos es cada vez más atractiva después de que Argentina sufriera su peor fuga de capitales en 16 años en el 2018 y 2019. El gobierno implementó estrictos controles de capital en octubre para detener la fuga, pero eso no ha hecho mucho para aumentar los volúmenes, ya que muchos inversores parecen estar esperando antes poder sacar su dinero del país.

El volumen de negociación de bonos cayó a un promedio diario de US$ 514 millones en febrero en el mercado MAE, de US$ 1,300 millones en julio del 2019 y US$ 4,000 millones en julio del 2018. El comercio de divisas en el MAE ha caído un 75% desde julio del 2019 en términos de dólares y las transacciones de acciones en el BYMA cayeron más de la mitad en ese lapso.

Allaria dice que la desaceleración ha dejado en claro que los operadores de mercado deben reducir los costos para sobrevivir a la crisis y estar posicionados para crecer cuando vuelva la demanda.

“Hubo muy buenas charlas para recomponer la confianza y para crear productos nuevos en conjunto”, dijo Allaria. “Lo más eficiente es tener un solo mercado y, por ejemplo, no tres mercados de futuros, como hay hoy”.

Ya hay ciertos avances en la cooperación. BYMA posee una participación del 4% en Matba-Rofex y busca sumar miembros al directorio de la compañía y eventualmente adquirir una participación mayoritaria. El operador bursátil tiene una participación del 20% en MAV y MAV posee alrededor del 2% de BYMA.

El director ejecutivo de BYMA, Alejandro Berney, dijo que la cooperación entre los mercados beneficiaría a los inversores al permitir mejoras tecnológicas y una reducción de los costos operativos.

Un paso preliminar antes de una fusión podría incluir la unificación de centros de datos y crear un único agente de liquidación, agregó Allaria.

“A todos nos conviene ser uno”, dijo. “No es cuestión de colonizar sino de sinergia”.