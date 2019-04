Mercado de oficinas clase A  en Bogotá creció 57% en cinco años

En el ranking de los mercados más grandes de oficinas premium en Suramérica, Bogotá ocupó el segundo puesto gracias a que tiene 167 metros cuadrados de este tipo de construcciones por cada 1,000 habitantes, de acuerdo al más reciente estudio de Cushman & Wakefield. A su vez, en la capital colombiana, “el inventario de oficinas clase A (premium) registró un crecimiento de 57% en los últimos cinco años”, dijo Andrea Duque, responsable de Investigación de Mercado de Cushman & Wakefield Colombia.

Esto permite afirmar que Bogotá sigue consolidándose como líder en el mercado de oficinas premium, es decir de espacios que tengan altas especificaciones técnicas y de seguridad, con antigüedad entre cero y 10 años; con plantas de 1,000 m2 a 1,500 m2; de entre una y cuatro oficinas por piso; alturas hasta de 2,70 metros, poseedoras o en proceso de certificaciones de sostenibilidad y ambiental como ‘Leed’ o ‘Aqua’ y ubicados en zonas con facilidad de acceso y vías.

A pesar del buen momento por el que está pasando este mercado en Bogotá aún está lejos del primer puesto, que fue para Santiago de Chile con un ratio de 234 . Mientras que en la investigación está Lima en el tercer lugar con 161 (ratio), seguido de São Paulo con 151 y Buenos Aires está en el puesto más bajo con 96. Vale la pena destacar que la firma para poder dimensionar el tamaño del mercado de oficinas de cada una de las ciudades, calcula el ratio de metros cuadrados de oficinas por cada 1,000 habitantes.

Juan Carlos Delgado, country manager de Cushman & Wakefield Colombia, dijo que este tipo de estudios permiten que las empresas sigan buscando ampliar sus oficinas y además, conozcan las ventajas y la oferta que podrían encontrar en las diferentes ciudades.

Con base en ello, Stefano Farné, director del Observatorio de Mercado de Trabajo y seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, explicó que más allá de tener una oferta considerable de oficinas, “las empresas requieren de disposición de capital humano preparado, infraestructura, disponibilidad de todos los servicios, acceso desde el exterior y otra serie de variables que van más allá del espacio físico”.

A su vez, Farné dijo que los empresarios antes de decidir si un lugar es atractivo o no, tienen en cuenta las reformas tributarias. El experto también subrayó que es importante que el gobierno le garantice a los inversionistas, tanto locales como extranjeros, que las políticas adoptadas serán mantenidas por varios años.



Delgado coincidió con Farné, ya que aseguró que para que Bogotá continúe consolidándose como líder del mercado de oficinas premium debería “dar mayores facilidades a las empresas para que encuentren a Colombia como un destino atractivo a la hora de invertir. La confianza en el gobierno también es fundamental en estos casos”.

Cushman & Wakefield resaltó que este tipo de estudios permiten conocer la cantidad de edificios de oficinas que tiene una ciudad, lo cual sirve para medir y entender la cantidad de inversión en activos de largo plazo que tiene cada país.



¿Cómo está el ciclo del mercado?

De acuerdo a Cushman & Wakefield , “Buenos Aires se encuentra en un estado de renta elevada con un promedio de US$ 33 m2/mes, que se preserva en parte por el reducido tamaño del inventario de oficinas Premium”, mientras que Bogotá presenta rentas estables y en algunos casos en caída, con un promedio de US$ 20.2 m2/mes que son ideales para inquilinos que deben renovar sus contratos, que están buscando propiedades para alquilar, ampliar sus oficinas o trasladarse. Y Santiago cuenta con una renta promedio de US$ 19.5 m2/mes.

Diario La República (Colombia)

Red Iberoamericana de Diario Económicos (RIPE)