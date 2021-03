Mary Duenwald y Sam Fazeli

Mary Duenwald, editora de Bloomberg Opinion, dio positivo por COVID-19 pese a haber recibido ambas dosis de la vacuna de Pfizer Inc.-BioNTech SE. Aquí, habla sobre su experiencia con Sam Fazeli, analista de la industria farmacéutica de Bloomberg Intelligence. La conversación fue editada y resumida.

MD: Me vacunaron contra el covid hace poco. Recibí mi segunda dosis de la vacuna de Pfizer hace unas semanas. Esperaba que eso significara que no contraería covid, pero di positivo esta semana a la prueba. ¿Cómo es posible?

SF: Gracias, Mary, por compartir tu experiencia. La realidad es que la llamada inmunidad esterilizante, o protección que impide completamente la infección por un virus, es poco común. De hecho, solo una vacuna ha demostrado lograrlo: la de la viruela. Si piensa en los ensayos de fase III de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna Inc. –posiblemente las de mayor eficacia hasta ahora–, estos mostraron una efectividad de 95%, lo que significa que algunas personas vacunadas igualmente desarrollaron síntomas después de la segunda dosis, incluso si fue una tasa muy baja. Además, fuera del entorno de un ensayo clínico, la eficacia será ligeramente menor; los datos en el mundo real están arrojando aproximadamente 90% de eficacia. También es posible que se haya contagiado con una nueva variante, como la que está circulando en Nueva York, conocida como B.1.526. Estas variantes podrían superar mejor la inmunidad de sus anticuerpos.

MD: Mis síntomas son leves, como si fuera solo un resfriado. ¿Puedo suponer que la vacuna de todas maneras me protege?

SF: Por supuesto. Nunca sabrá cuán graves habrían sido sus síntomas si no se hubiera vacunado, pero podrían haber sido mucho peores. Las vacunas tienen una alta eficacia contra cuadros severos y graves de la enfermedad; de hecho, su principal objetivo es que las personas no sean hospitalizadas y que se reduzca su riesgo de muerte. Incluso aquellas que tienen una eficacia aparentemente menor contra los cuadros leves y moderados de la enfermedad, como la vacuna de Johnson & Johnson, muestran una mejor eficacia contra los cuadros severos y graves.

MD: ¿Vacunarse significa que tengo menos probabilidades de transmitir el virus a otra persona?

SF: Algunos datos sugieren que sí, pero inicialmente. Los anticuerpos que se generan con la vacuna pueden evitar que un virus realmente lo contagie o que la infección prospere. Específicamente, las personas que se vacunan y luego dan positivo tienen una menor cantidad de virus en sus fosas nasales y, posiblemente, incluso menos en sus pulmones que si no se hubieran vacunado. Esto significa que hay menos virus en el aire que exhala. Sin embargo, no se sabe cuánto dura eso. Los datos que hemos obtenido provienen de personas que se han vacunado hace poco, cuando tienen altos niveles de anticuerpos. A medida que pasan los meses, estos niveles pueden caer a un nivel que no pueden detener una infección en ausencia de un refuerzo de la vacuna o un contagio natural como el suyo. Necesitamos ver los datos de casos asintomáticos a los seis y doce meses después de la segunda dosis de la vacuna para tener una mejor idea.

MD: Me hicieron la prueba el mismo día que me enteré de que había estado en contacto con alguien con covid, y nuevamente al día siguiente, y ambas pruebas resultaron negativas. La prueba positiva llegó una semana después. ¿Eso significa que no fui contagiada por esa persona?

SF: No, hay un período de incubación que puede durar hasta dos semanas. Es posible que las personas que se vacunen tengan un período de incubación más prolongado, ya que el sistema inmunitario enlentece el virus. La otra pregunta interesante es si debe hacer cuarentena la misma cantidad de días que una persona no vacunada. ¿Podría estar a salvo antes gracias a que se vacunó? Puede ser, pero aún no lo sabemos.

MD: ¿Cuál es la conclusión de mi experiencia sobre cuán segura debe sentirse una persona vacunada y el tipo de medidas que, de todas formas, debe tomar, especialmente en torno a los no vacunados?

SF: Las personas vacunadas deben sentirse seguras hasta que los datos demuestren lo contrario. Actualmente, muy pocas personas muestran cuadros graves de la enfermedad después de la vacunación, lo que es bueno. Al mismo tiempo, mientras haya personas que no estén vacunadas, lo mejor es continuar con el uso de mascarillas y el distanciamiento, por su bien.

MD: De manera similar, algunos miembros del equipo de Bloomberg Opinion tenían preguntas sobre los riesgos que conllevaba que una persona vacunada de edad avanzada visite a familiares no vacunados. ¿Sería peligroso?

SF: La mejor respuesta es esperar hasta que todos en su entorno estén vacunados. Entonces podrán reanudar su comportamiento normal cuando estén juntos.

MD: ¿Después de recuperarme de covid, seré inmune a futuros contagios?

SF: Es posible que su infección le haya dado un segundo “refuerzo”, pero dudo que alguien alguna vez sea 100% inmune a casos leves de la enfermedad. Lo que sería interesante saber es si se contagió con una de las variantes del virus. Si es así, podríamos analizar su respuesta inmune para ver si ha cambiado y si le puede brindar una mejor inmunidad ante esta nueva variante la próxima vez que se tope con ella. Lamentablemente, no tenemos un laboratorio en Bloomberg para hacer ese análisis.