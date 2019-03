Mayoría de medicamentos incluye componentes superfluos adversos, dice estudio

La gran mayoría de medicamentos que se venden bajo prescripción médica en Estados Unidos contiene al menos un ingrediente que puede provocar una "reacción adversa" y que, en muchos casos, no se corresponde siquiera con un componente clínicamente necesario, de acuerdo con un estudio elaborado por investigadores del Brigham and Women's Hospital y del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Por lo general, estos ingredientes de los medicamentos son empleados para mejorar el sabor, la caducidad, su capacidad de absorción y otras características de las píldoras, advierte el estudio.

Este análisis, cuyos resultados fueron publicados en un artículo publicado este miércoles por la revista especializada Science Translational Medicine, destaca que entre esos ingredientes superfluos es común encontrar lactosa, aceite de cacahuete, gluten y colorantes químicos.

"Cuando eres un médico lo último que quieres hacer es prescribir medicamentos que podrían generar una reacción adversa o alérgica al paciente", lamentó el doctor Giovanni Traverso, miembro del equipo de gastroenterología del Brigham and Women's Hospital y coautor del artículo.

En su investigación, los expertos identificaron un total de 354,597 ingredientes inactivos en los 42,052 medicamentos por vía oral analizados.

De estos componentes superfluos, un total de 38 podría generar algún tipo de reacción adversa y por lo menos uno de ellos, dijeron los investigadores, está presente en el 92.8% de los medicamentos analizados.

El informe concluye que el 45% de las píldoras estudiadas contiene lactosa, el 33% cuenta con algún tipo de tinte alimentario y un 0.08% había contado en su elaboración con aceite de cacahuete.

"La inspiración para este proyecto surgió de un incidente real, en el que a un paciente celíaco le prescribieron un medicamento cuya fórmula contenía gluten -explicó Traverso-. Queríamos comprender el problema y escarbar hasta identificar el abanico completo de ingredientes inactivos en miles de medicamentos".