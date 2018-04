Magnate Bloomberg donará US$ 4.5 millones a Acuerdo Climático de París "Estados Unidos se comprometió y, como estadounidense, si el gobierno no lo hace, todos tenemos responsabilidad", dijo el domingo por la noche al programa Face the Nation de la cadena CBS.

Acuerdo Climático de París (Foto: AFP)