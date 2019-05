Maduro dice que alzamiento fue neutralizado

21:36

El presidente Nicolás Maduro anuncia en un mensaje en cadena de radio y televisión que el alzamiento militar dirigido por un “grupo nefasto” fue neutralizado.

“Eso no puede quedar impune”, afirmó el mandatario venezolano al condenar la sublevación militar, que aseguró estuvo dirigida por Juan Guaidó y el dirigente opositor Leopoldo López . Indicó también que tres fiscales fueron designados para dirigir las investigaciones y realizar las “acusaciones penales” por los “graves delitos” que se cometieron.

El mandatario dijo, acompañado de varios miembros de su equipo de gobierno, que durante el alzamiento resultaron heridos cinco militares, dos de ellos coroneles, quienes se encuentran en terapia intensiva.

20:40

En un mensaje que difundió en redes sociales desde un lugar desconocido, el líder opositor venezolano Juan Guaidó llama a sus seguidores a salir a las calles el primero de mayo para continuar las acciones contra el gobierno.

También afirmó que el presidente Nicolás Maduro “no tiene el respaldo de las fuerzas armadas”, pero no ofreció detalles sobre el alzamiento que protagonizó un grupo de uniformados en apoyo al dirigente más temprano.

20:37

Cuba reacciona a los comentarios del presidente Donald Trump , que amenazó con más sanciones contra la isla si no retiraba supuestos efectivos militares de Venezuela.

“No hay operaciones militares ni tropas cubanas en Venezuela. Llamamos a la comunidad internacional a detener peligrosa escalada agresiva y preservar la paz. Basta ya de mentiras”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

El asesor de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, insistió en que Cuba cuenta con unos 20.000 militares desplegados en Venezuela para apoyar al presidente Nicolás Maduro, una cifra extraordinaria para un país pequeño como la isla.

La nación caribeña negó las acusaciones y en cambio especificó que cuenta con miles de colaboradores de la salud y expertos que llevan adelante planes sociales en sectores vulnerables por los cuales obtiene importantes ingresos derivados de sus servicios.

Mientras tanto, el canciller Bruno Rodríguez acusó a Bolton de ser un “mentiroso patológico” y reiteró que los colaboradores cubanos en Venezuela son principalmente médicos.

20:30

El canciller chileno Roberto Ampuero informa que el líder opositor venezolano Leopoldo López deja la embajada de su país en Caracas.

“Quiero actualizar información: Lilian Tintori y Leopoldo López -de ascendencia española- se trasladaron a embajada de España. Se trata de una decisión personal, considerando que nuestra embajada ya tenía huéspedes”, escribió el diplomático.

Hasta el momento el gobierno español no ha confirmado si esto sucedió.

López reapareció el martes junto a Juan Guaidó. Había permanecido en silencio y sin ser visto desde que fue detenido en 2014 y luego condenado por dirigir disturbios contra el gobierno.

López dijo que había sido liberado de su arresto domiciliario por las fuerzas de seguridad que se habían adherido a una orden de Guaidó.

20:10

El director de la policía secreta de Venezuela rompió con el presidente Nicolás Maduro, en el quiebre de relaciones más relevante hasta ahora por parte de un miembro importante de las fuerzas de seguridad.

El director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Christopher Figuera, escribió una carta a los venezolanos el martes en la que dijo que es tiempo de “reconstruir el país”.

Un funcionario estadounidense de alto rango confirmó la autenticidad de la carta que circulaba en las redes sociales.

Figuera señaló que siempre ha sido leal a Maduro, pero que Venezuela ha sufrido un deterioro perjudicial. Aunque no nombra al líder opositor Juan Guaidó, escribió que “llegó la hora de buscar otras formas de hacer política”.

El funcionario estadounidense dijo que la esposa de Figuera se encuentra fuera de Venezuela. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para compartir detalles.

19:43

Un joven de 24 años muere a consecuencia de un disparo en Venezuela.

Samuel Méndez falleció por la tarde en la ciudad central de La Victoria, estado Aragua, durante una manifestación antigubernamental, confirmó a The Associated Press el activista Inti Rodríguez, miembro de la organización humanitaria local Provea.

Méndez murió a consecuencia de un disparo de arma de fuego que recibió en medio de una protesta y su cuerpo fue trasladado al hospital Jose Manuel Benítez de la Victoria, indicó el diputado opositor José Hernández.

18:28

El portavoz de la presidencia de Brasil, Otavio Rego Barros, confirma a la prensa desde Brasilia que 25 militares venezolanos de bajo rango fueron recibidos en la Embajada de Brasil en Caracas.

El portavoz descartó completamente una intervención militar en Venezuela y señaló que el presidente Jair Bolsonaro habló vía telefónica con el líder opositor Juan Guaidó, pero no dio detalles de lo conversado.

17:37

Los gobiernos de 11 de los países que integran el llamado Grupo de Lima emiten un comunicado en el expresan su respaldo “al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado, Juan Guaidó, para recuperar la democracia en Venezuela; y rechazan que dicho proceso sea calificado como golpe de Estado”.

En un comunicado difundido por la cancillería argentina, exigen respeto a la vida, integridad y libertad de todos los venezolanos y en particular de los miembros de la Asamblea Nacional y exigen “la liberación inmediata de los presos políticos”.

A su vez solicitan a las fuerzas armadas de Venezuela que manifiesten su lealtad a Guaidó y “conminan a Nicolás Maduro a cesar la usurpación”.

El texto es respaldado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

El grupo se declara en sesión permanente y anuncia se reunirá el próximo viernes.

17:25

El embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, describe el intento de levantamiento militar por parte de Guaidó como un golpe "muy torpe" orquestado por Estados Unidos, "que se desinfló" y que debería ser debatido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional a rechazar este intento violento, promovido por potencias extranjeras, para destruir el orden constitucional de Venezuela", dice Moncada durante una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Moncada describe a Maduro "como el verdadero y único garante de la paz en Venezuela". También dice que no hubo fallecidos en los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y la oposición y que la única munición real fue usada por la oposición, poniendo como ejemplo el disparo de arma de fuego que recibió un coronel de la Guardia Nacional en el cuello.

Al ser interrogado por las imágenes de una tanqueta militar que supuestamente atropelló a manifestantes en Caracas, Moncada critica a los medios asegurando que "pintan una idea de caos" cuando pudo haber sido un accidente.

El embajador también critica al portavoz del secretario general de la ONU Stéphane Dujarric por haber dicho que al secretario general no le toca apoyar a un bando o al otro.

"No acepto que se declare imparcial", dice Moncada. "(El secretario general Antonio) Guterres debería hacer un llamado para que se respete a nuestro gobierno".

17:22

El presidente estadounidense Donald Trump amenaza con un “embargo total y completo” contra Cuba si sus tropas no cesan operaciones en Venezuela.

En un mensaje a través de Twitter, el mandatario aseguró que las operaciones de las tropas cubanas tendrían como propósito causar muerte y destrucción de la constitución venezolana. Agregó que además del embargo tendrían lugar sanciones “del más alto nivel”.

16:30

A 69 sube la cifra de lesionados que dejaron los enfrentamientos en el este de la capital de Venezuela tras el alzamiento opositor.

Según reportaron las autoridades del municipio capitalino de Chacao, los servicios médicos de esa dependencia indicaron que 41 personas sufrieron lesiones por balas de goma, dos resultaron heridos por arma de fuego, 21 sufrieron traumatismos y otros tres presentaron deficiencias respiratorias.

16:00

Los enfrentamientos que se registraron en el municipio capitalino de Chacao dejan al menos 52 heridos, entre ellos 32 por balas de goma, una por arma de fuego, 16 por traumatismos y otros tres por dificultades respiratorias, indican autoridades de esa localidad.

15:50

Cincuenta personas que resultaron heridas durante los enfrentamientos callejeros están siendo atendidas en un centro médico de la capital venezolana, dijo el martes la directora del nosocomio.

Treinta de estos heridos fueron baleados con perdigones, dijo Maggia Santi, directora de Salud Chacao. Otros 16 tenían moretones en el cuerpo, y tres dijeron que tenían dificultad para respirar. Se reportó que uno recibió un balazo y estaba en condición estable.

La directora dijo que los médicos tienen los suministros necesarios para atender a los pacientes, en parte gracias a donaciones recientes de organizaciones como la Cruz Roja.

Los manifestantes chocaron con las fuerzas leales al presidente Nicolás Maduro luego que el líder de oposición Juan Guaidó hizo un llamado al levantamiento militar y manifestaciones masivas.

15:42

El vicepresidente de Brasil dijo que la situación en Venezuela llegó a un punto de no retorno.

El exgeneral Hamilton Mourão dijo el martes que o los líderes de la oposición Juan Guaidó y Leopoldo López “serán prisioneros”, o el presidente Nicolás Maduro “se irá”.

“No hay otra forma para salir de esto”, agregó Mourão.

Guaidó hizo un llamado el martes para un levantamiento militar, provocando enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Brasil comparte frontera con el sur de Venezuela y reconoce a Guaidó como el presidente legítimo del país.

El presidente Jair Bolsonaro convocó a una reunión de altos ministros el martes para discutir la situación de Venezuela.

En años recientes, decenas de miles de venezolanos han cruzado a Brasil en busca de alimento, albergue y medicamentos.

15:41

El canciller chileno Roberto Ampuero anuncia que el líder opositor venezolano Leopoldo López ingresó con su familia a la embajada chilena en Caracas en calidad de huéspedes.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el diplomático de Chile dijo que a López le acompañaba su esposa, Lilian Tintori, y su hija.

“Chile reafirma compromiso con demócratas venezolanos”, agregaba el mensaje.

López reapareció el martes junto a Juan Guaidó. Había permanecido en silencio y sin ser visto desde que fue detenido en 2014 y luego condenado por dirigir disturbios contra el gobierno.

López dijo que había sido liberado de su arresto domiciliario por las fuerzas de seguridad que se habían adherido a una orden de Guaidó.

15:20

La Casa Blanca dijo esperar que un intento de levantamiento militar en Venezuela sea "suficiente para sacar del poder" al presidente Nicolás Maduro.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo el martes que lo que está sucediendo "claramente no es un golpe", porque Estados Unidos y muchos otros países ya reconocen al líder de la oposición, Juan Guaidó, como el presidente legítimo de Venezuela.

Bolton dijo que el presidente Donald Trump está monitoreando los acontecimientos "minuto a minuto" y que desea que haya una transferencia pacífica del poder en Venezuela.

Guaidó salió a las calles de Venezuela para liderar el levantamiento contra Maduro, algo que Bolton calificó de un "acto de valentía".

Bolton se negó a hablar de una posible acción -militar o de otro tipo- por parte de Estados Unidos y sólo dijo que "todas las opciones están sobre la mesa".

Trump tuiteó que Estados Unidos apoya al "Pueblo de Venezuela y su Libertad".

15:20

Una mujer fue herida de dos disparos de bala mientras se encontraba en las cercanías de la sede del Ministerio de Transporte, donde hubo un enfrentamiento armado entre personas dentro del edificio público y policías leales al líder opositor Juan Guaidó, reportó el portal local de noticias Crónica Uno.

La mujer herida -identificada como Milagros Gutiérrez, de 32 años- fue atendida en un centro de salud del municipio capitalino de Chacao y luego trasladada en ambulancia a un hospital en el oeste de la ciudad.

Crónica Uno dijo que la mujer recibió uno de los disparos en el abdomen.

___

15:00

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela confirmó en su cuenta de Twitter que las señales de CNN internacional y de BBC Mundo fueron sacadas de las transmisiones de las empresas de cable local mientras transmitían los eventos en la capital venezolana. Las autoridades no han ofrecido declaraciones al respecto.

14:45

Muchos exiliados venezolanos se están atando cintas azules a sus brazos derechos y se han congregado en un pequeño restaurante de comida venezolana en el suburbio de Doral, en Miami, para seguir juntos la crisis reciente en su patria.

Algunos gritaban "Viva Venezuela" y "Libertad" y otros vestían gorras de béisbol con los colores de la bandera nacional. Otros lloraban mientras cantaban el himno venezolano. También revisaban las redes sociales y hacían videollamadas a sus familiares en Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, instó a soldados y civiles en Venezuela a levantarse contra el gobierno de Nicolás Maduro, desencadenando nuevos enfrentamientos el martes entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad leales al presidente socialista.

Entre los exiliados venezolanos en Doral estaba Wilfredo Castillo, un médico general que llegó hace tres meses del norte de Venezuela. Lloró al decir que no sabía lo que era vivir en un país libre.

Dijo que la revuelta le da la esperanza de “regresar a mi tierra, mi patria y ser libre".

Florida es hogar de unos 190.000 venezolanos, una pequeña pero significativa parte de los millones que han abandonado el país en los últimos años.

13:55

La emisora Radio Caracas Radio (RCR) denunció el cierre de su señal abierta por funcionarios del organismo regulador de las telecomunicaciones de Venezuela.

Jaime Nestares, director general de RCR, afirmó que la emisora nunca dejó de “ejercer nuestros derechos en un entorno de tiranía, eso implica riesgo de que te persigan y abran expedientes administrativos”.

Destacó que RCR tiene 42 expedientes abiertos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

“Con el gobierno de Chávez tuvimos problemas y con Maduro aún más, presiones sobre nuestros compañeros de trabajo, acoso personal. No ha sido fácil estar de pie en defensa de la libertad de expresión”, resaltó Nestares, citado por la emisora a través de Twitter.

Las autoridades no han ofrecido comentarios sobre el caso.

Conatel, que ejerce un control estricto sobre los medios de comunicación, ha ordenado la suspensión y la aplicación de multas millonarias a medios a los que ha acusado de emitir mensajes que incitan o promueven el odio, o llaman al desconocimiento de las autoridades.

En la mayoría de esos casos ha responsabilizado directamente a los propietarios de los medios por los comentarios hechos por los entrevistados en distintos programas de opinión.

“A nuestra querida audiencia, le digo que no bajen la guardia, estemos pendientes, activos, seguiremos aquí en la radio trabajando en la defensa de sus derechos. Esto no es una despedida”, acotó

La emisora informó que seguirá al aire por Youtube y Periscope.

13:15

El coronel Yerzon Jiménez Báez, jefe de operaciones de una unidad de la Guardia Nacional, sufrió una herida de bala a la altura del cuello, informa el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López.

El militar, herido durante incidentes en la autopista Francisco Fajardo, debió ser ingresado a un quirófano para atenderle la herida. Padrino López responsabilizó a la dirigencia opositora del incidente.

Por otra parte, el líder opositor Juan Guaidó, acompañado de varios miles de seguidores, abandonó la Plaza Francia de la urbanización Altamira, en el este de la capital, para iniciar una caminata hacia el oeste de Caracas.

___

13:15

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, urgió el martes a todos los bandos en Venezuela a evitar cualquier tipo de violencia y tomar pasos inmediatos para imponer la calma.

“No le toca al secretario general (de la ONU, Antonio Guterres) dar apoyo a unos o a otros”, dijo Dujarric durante su rueda de prensa diaria en la sede de la ONU. “El enfoque del secretario general es el bienestar de la gente de Venezuela y asegurar que se hace todo lo posible para evitar la violencia”.

Dujarric también dijo que Guterres está prestando atención a lo que ocurre en el país sudamericano y que lo hace “con preocupación”. El vocero destacó que se han tomado medidas para asegurar que el personal de la ONU en Venezuela está seguro.

Cuando se le preguntó si los acontecimientos ocurridos el martes afectarán la distribución de ayuda, Dujarric respondió que es demasiado temprano para responder a eso.

Guterres se reunió la semana pasada con el canciller venezolano Jorge Arreaza y esta semana se ha reunido con representantes del Grupo de Lima, un grupo de países que apoya al líder opositor venezolano Juan Guaidó.

13:00

Carlos Vecchio, embajador ante la Casa Blanca designado por el líder opositor Juan Guaidó, dijo el martes que los acontecimientos en Venezuela no tuvieron coordinación alguna con el gobierno estadounidense.

“No. Este es un movimiento encabezado por venezolanos”, respondió Vecchio a una pregunta sobre coordinación con Estados Unidos durante una conferencia de prensa que ofreció en la agregaduría militar de Venezuela.

Vecchio llamó a los opositores en Venezuela a “continuar en la calle” y dijo que no se le podía calificar a los acontecimientos de golpe de estado porque “es un proceso constitucional y democrático apoyado en nuestra Constitución”.

Entretanto, activistas pro-Guaidó manifestaban el martes contra un grupo de activistas que hace dos semanas tomaron la embajada venezolana en Washington para expresar su respaldo al presidente Nicolás Maduro.

12:40

Una ong que monitorea la censura en el internet dice que el proveedor estatal de internet venezolano está limitando el acceso a YouTube y algunos servicios de Google.

NetBlocks, con sede en Europa, dice que CANTV también limitó por poco tiempo el martes el acceso a Twitter y Facebook después que los líderes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López dijeron que estaban acaudillando unidades militares para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El director de Netblocks, Alp Toker, dijo que el buscador de Google no se vio afectado, pero sí lo fue el Bing de Microsoft.

Netblocks dijo que los bloqueos no resultaron totalmente efectivos, pero que indicaron una escalada brusca de la censura contra el discurso crítico.

CANTV controla la mayor parte del tráfico de internet en Venezuela, pero los bloqueos aparentemente se pueden superar por medio de servicios VPN.

Google y Microsoft no respondieron de inmediato a los pedidos de declaraciones.

12:35

El ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anuncia que “una parte” del alzamiento militar “ha sido derrotado”, y que “casi todos” los militares y policías que se sublevaron se retiraron de los alrededores de una base militar.

Padrino López consideró el alzamiento como un “intento de golpe de estado de una magnitud muy insignificante”, y sostuvo que todas las unidades militares del país se mantienen en paz bajo el mando de sus jefes naturales.

El jefe militar instó a los militares rebeldes y dirigentes opositores a que cesen en sus acciones y los responsabilizó de cualquier acto de violencia o derramamiento de sangre. “A Miraflores (el palacio de gobierno) no se llega por la violencia”, sostuvo el ministro al advertir que “será derrocado por la violencia” quien intente tomar el palacio presidencial.

12:25

El canciller argentino Jorge Faurie dice que el Grupo de Lima “no está abogando por ninguna intervención militar” en Venezuela y en las próximas horas decidirá las medidas a tomar respecto al recrudecimiento de la crisis en el país caribeño.

“Se consensuarán cuáles son las medidas que podemos tomar”, afirma al canal de televisión A24 Faurie, quien puntualiza que Argentina en particular “no tiene previsto poner tropas a disposición en este momento” del líder opositor Juan Guaidó “pero sí realizar muchas otras acciones que puedan ayudar a la resolución por los venezolanos” de la crisis.

Los países miembro del Grupo de Lima son en la actualidad Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

Por su parte, el gobierno de Uruguay llamó a las partes en pugna en Venezuela a evitar la violencia, en un comunicado emitido por su cancillería el martes, en el cual omitió pronunciarse sobre el problema de fondo y abogó por una solución pacífica y negociada.

Y en Quito, el canciller ecuatoriano José Valencia dijo que “el gobierno de Ecuador renueva su firme respaldo al presidente Juan Guaidó en los momentos difíciles que vive Venezuela. Auguramos una salida de transición, en paz y sin derramamiento de sangre. Apoyaremos todo esfuerzo internacional en ese sentido”.

12:10

La cancillería rusa llama a la “oposición radical” en Venezuela a “abstenerse de la violencia”.

El ministerio dijo en un comunicado que “es importante evitar el malestar y el derramamiento de sangre”, y que los problemas de Venezuela “se deben resolver mediante un proceso responsable de negociación sin precondiciones”.

También llama a la oposición a evitar la “injerencia destructiva desde el exterior”.

Rusia, un aliado crucial del presidente Nicolás Maduro, es uno de los principales proveedores de armas de su gobierno.

El líder opositor Juan Guaidó llamó el martes a un alzamiento militar contra Maduro, y recibió el apoyo de Estados Unidos. Multitudes de partidarios de Guaidó y algunos militares han salido a las calles, pero los jefes de las fuerzas armadas han reiterado su lealtad a Maduro.

11:45

El presidente chileno Sebastián Piñera expresa apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en su alzamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro y anuncia una próxima videoconferencia de entre los gobernantes de los países del Grupo de Lima para analizar la situación en la nación sudamericano.

“Quiero reiterar absolutamente nuestro sólido e inquebrantable apoyo al presidente democrático de Venezuela Juan Guaidó y a la democracia en Venezuela”, aseveró.

“La dictadura de Nicolás Maduro le ha hecho un daño gigantesco, inconmensurable a la vida de Venezuela y también a la calidad de vida de los venezolanos”, agregó a su regreso de una gira por China y Corea del Sur, luego de reunirse con sus ministros políticos.

Indicó que “la forma en que esa dictadura termine debe ser en forma pacífica, dentro del marco de la Constitución venezolana”.

Anticipó que los gobernantes del Grupo de Lima, integrado por 13 países latinoamericanos más Canadá se comunicarán por videoconferencia en horas de la tarde “y probablemente una reunión presencial en los próximos días”.

Los países miembro del Grupo de Lima son en la actualidad Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

11.30

El embajador de Perú ante Naciones Unidas, Gustavo Meza-Cuadra, dice que los miembros del Grupo de Lima podrían mantener una reunión de emergencia, debido al llamamiento del líder opositor venezolano Juan Guaidó a un alzamiento militar.

“Estamos evaluando muy de cerca la evolución de la situación”, indicó el diplomático a los medios en la ONU. “Tuvimos una reunión ayer con el secretario general (de la ONU, Antonio Guterres) en la que el Grupo de Lima también le ha presentado su posición y que básicamente se resume en la necesidad del urgente retorno a la democracia en Venezuela”.

En Bogotá, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo leyó un comunicado el grupo en el que llamó a las fuerzas armadas venezolanas a que manifiesten “su lealtad al Presidente encargado Juan Guaidó” y calificó al gobierno de Maduro de “régimen ilegítimo”.

Los países miembro del Grupo de Lima son en la actualidad Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

11:10

México ha expresado su preocupación por una posible escalada de violencia y derramamiento de sangre en Venezuela.

La secretaría de Relaciones Exteriores reiteró en un comunicado su disposición de buscar una solución pacífica mediante el diálogo y dijo que está en contacto con otros países para hallar un camino común.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su habitual conferencia de prensa matutina que cree en la no intervención y el diálogo.

México no ha reconocido al líder opositor Juan Guaidó en su autoproclamación como presidente legítimo de Venezuela.

10:55

Cientos de partidarios del presidente Nicolás Maduro se han concentrado frente al palacio presidencial, donde efectivos de las fuerzas de seguridad están apostados en el muro perimetral.

Los leales a Maduro corean consignas de apoyo y un hombre desde un camión reparte grandes carteles con la foto del presidente y la bandera venezolana detrás.

La manifestación es en respuesta a un llamamiento del líder opositor Juan Guaidó a un alzamiento militar y civil contra Maduro.

10:50

El canciller venezolano Jorge Arreaza dice que Estados Unidos probablemente pagó a un guardia para permitir que el activista opositor Leopoldo López escape del arresto domiciliario, parte de un esfuerzo para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Arreaza dijo en entrevista telefónica con Associated Press que Maduro sigue de cerca los sucesos desde el mando central y que el alzamiento será contenido en breve.

Pero dice que los miles de partidarios del líder opositor Juan Guaidó concentrados en el este de Caracas no podrán quebrantar la lealtad de las fuerzas armadas a Maduro.

López apareció junto a Guaidó y varios militares rebeldes en Caracas y los dos convocaron a un alzamiento militar. Funcionarios estadounidenses han emitido declaración de apoyo.

10:25

El presidente venezolano Nicolás Maduro dice que los jefes de las fuerzas armadas le han asegurado de su lealtad ante el llamamiento del líder opositor Juan Guaidó a un alzamiento militar.

En un tuit el martes, Maduro llama a “la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz”.

Guaidó apareció en las calles acompañado por algunos militares, pero hasta el momento no hay señales de un alzamiento más amplio en las fuerzas armadas.

10:15

El vicepresidente estadounidense Mike Pence dice “¡estamos con ustedes!” a los venezolanos que han salido a las calles ante el llamamiento del líder opositor Juan Guaidó a los militares a que se alcen y derroquen al presidente Nicolás Maduro.

Pence dice en un tuit dirigido a Guaidó, la Asamblea Nacional y “todos los venezolanos amantes de la libertad que salen a las calles hoy en #operacionlibertad_Estamos con ustedes! We are with you!”

Añade que Estados Unidos “estará con ustedes hasta la restauración de la libertad y la democracia”.

Estados Unidos y decenas de países han reconocido a Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela, al sostener que la reelección de Maduro fue inválida.

Maduro ha acusado a Estados Unidos de respaldar un “golpe” en el país.

9:50

La Casa Blanca dice que está “observando y esperando” cómo se desarrolla la situación en Venezuela con la esperanza de que el resultado sea la democracia.

La asesora Kellyanne Conway dice que la Casa Blanca apoya al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como presidente interino. Guaidó ha salido a las calles de Caracas y llama a un alzamiento militar.

Conway dice que es hora de que el socialista Nicolás Maduro se vaya y que Estados Unidos impulsa una “transición pacífica del poder”.

Previamente, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el gobierno del presidente Donald Trump apoya el llamamiento de Guaidó a un alzamiento militar.

Pompeo tuiteó que Estados Unidos “apoya plenamente” el llamado de Guaidó a iniciar la “Operación Libertad”.

9:26

El gobierno del presidente argentino Mauricio Macri apoya “el espíritu de libertad” del pueblo venezolano para que “vuelva a imperar la democracia” en el país caribeño, dijo en su cuenta de Twitter el canciller Jorge Faurie.

Faurie también afirmó que “Argentina saluda con expectativa” la liberación del dirigente opositor Leopoldo López en Venezuela, “llevada a cabo por militares en obediencia del presidente encargado”, Juan Guaidó.

El canciller argentino hizo estas declaraciones después que el líder opositor Juan Guaidó llamó a los venezolanos a salir a las calles para derrocar a Nicolás Maduro.

Argentina sigue con atención los acontecimientos sobre la revuelta contra el gobierno de Maduro, según indicó el funcionario.

Macri, un conservador que llegó al poder a fines de 2015, es uno de los mandatarios más críticos de Maduro en la región.

9:20

El escritor Mario Vargas Llosa respalda al autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó y los militares que “se han propuesto poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro”.

En un comunicado desde Madrid, donde reside, el premio Nobel de literatura peruano pidió a la comunidad internacional apoyar a la oposición “que en estas horas difíciles lucha...por iniciar la transición definitiva hacia un régimen de legalidad, plenas libertades y Estado de Derecho”.

9:11

El ministro de Asuntos Exteriores español dice que los sucesos en Venezuela constituyen el “escenario peor que nos podíamos imaginar” debido a la posibilidad de choques violentos en el país.

Josep Borrell habló el martes después que el líder opositor Juan Guaidó llamó a los venezolanos a salir a las calles para derrocar a Nicolás Maduro.

El gobierno español, que desempeña un papel crucial en la elaboración de la política de la Unión Europea hacia Venezuela, ha dicho que rechaza un golpe militar y apoya los esfuerzos de la oposición en pos de una transición pacífica hacia elecciones presidenciales.

Tras llamar a todos los sectores a evitar un derramamiento de sangre, Borrell dijo que “desgraciadamente la información que tenemos no nos permite esperar que no se produzcan enfrentamientos entre unidades militares o partidarios de Guaidó o Maduro”.

España ha reconocido a Guaidó como presidente interino, pero no ha cortado las relaciones con el gobierno de Maduro.

8:55

Bolivia y Cuba, gobiernos aliados del presidente Nicolás Maduro, condenaron el intento de “golpe de Estado” tras el llamado del líder opositor Juan Guaidó a un alzamiento militar en Venezuela.

El presidente boliviano Evo Morales y el canciller cubano Bruno Rodríguez enviaron mensajes en Twitter para dar su apoyo a Maduro, quien hasta ahora no se ha pronunciado.

“Convocamos a gobiernos de América Latina a condenar el golpe de Estado en Venezuela e impedir que la violencia cobre vidas de inocentes. Sería un nefasto precedente dejar que la intromisión golpista se instale en la región. El dialogo y la paz deben imponerse”, señaló Morales en su cuenta de Twitter.

El canciller cubano dijo que su país apoya a Maduro. “Cesen las agresiones a la paz de #NuestraAmérica”, señaló en la misma red social.

Guaidó convocó al alzamiento desde una base militar en Caracas. Hasta ahora no está claro el alcance que ha tenido la convocatoria, mientras el gobierno venezolano ha dicho que mantiene el control de las fuerzas armadas.

8:30

El presidente ruso Vladimir Putin analiza el alzamiento militar en curso en Venezuela con su principal organismo de seguridad.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a las agencias noticiosas rusas que Putin incluyó los sucesos en Venezuela durante su reunión prevista con el Consejo de Seguridad.

Peskov dijo que la reunión “prestó atención significativa a los informes periodísticos sobre un intento de golpe en ese país”.

No dio más detalles.

7.30

El gobierno español hace votos por una transición incruenta y pacífica hacia una elección presidencial democrática en Venezuela.

La vocera Isabel Celaá dijo que el gobierno sigue de cerca los sucesos en Caracas, donde la oposición, acompañada por soldados fuertemente armados, llama a los venezolanos a salir a las calles para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

“Deseamos con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre”, dijo Celaá el martes en su habitual encuentro con la prensa. “Apoyamos un proceso democrático pacifico en Venezuela. Apostamos por la celebración inmediata de comicios para la elección de un nuevo presidente”.

España ha reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, pero no ha cortado las relaciones con el gobierno de Maduro.

Más de 177.000 españoles residen en Venezuela, y España se ha convertido en un destino para miles de venezolanos que han huido de la crisis política y económica en los últimos años.



7:10

El jefe del gobernante partido socialista venezolano, Diosdado Cabello, llama a los partidarios del gobierno a reunirse frente al palacio presidencial para defender al presidente Nicolás Maduro de lo que llama un pequeño alzamiento de soldados traidores respaldados por Estados Unidos.

Hizo estas declaraciones por la televisión estatal después que el líder opositor Juan Guaidó salió a las calles con un pequeño contingente de soldados fuertemente armados, acompañado por el activista detenido Leopoldo López, en un alzamiento militar.

López llamó a los venezolanos a salir a las calles “en paz” para derrocar a Maduro.

Cabello restó importancia al alzamiento, aseguró que reina la calma en Caracas y que no se atacó la base aérea La Carlota donde estaban concentrados los soldados rebeldes.

6:50

El líder opositor Juan Guaidó ha salido a las calles con un pequeño contingente de soldados fuertemente armados, acompañado por el activista detenido Leopoldo López, en un alzamiento militar.

En su primera aparición pública desde que fue detenido en 2014 por dirigir protestas contra el gobierno, López dijo que era el momento de todos los venezolanos, los uniformados y los que no, y pidió que todos salgan a las calles “en paz”.

López hizo estas declaraciones poco después de la emisión, por la madrugada, de un video en el que Guaidó aparece en una base aérea de Caracas rodeado de soldados fuertemente armados y vehículos blindados.