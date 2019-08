Si ve ciclismo profesional en absoluto, probablemente sintonice una vez al año el Tour de Francia. Durante esas tres semanas en julio, los fanáticos pueden ver a los mejores ciclistas del mundo deslizarse por las carreteras de la campiña francesa, compitiendo por la supremacía en la parte delantera de un largo y sinuoso pelotón.

Pero detrás de este viaje europeo cuidadosamente orquestado —ganado esta semana por el colombiano Egan Bernal—, el deporte está sufriendo. En los últimos años, los equipos han desaparecido a un ritmo alarmante, por lo que los ciclistas y el personal tienen dificultades para encontrar trabajo.

La economía del ciclismo internacional es brutal. Al comienzo de cada año, la mayoría de los equipos tienen una cantidad fija de dinero de los patrocinadores, una variedad de empresas que pagan para que su marca se extienda a través del torso de los jadeantes ciclistas. Los grandes participantes —fabricantes de bicicletas, empresas de telecomunicaciones e incluso de combustibles fósiles— suelen tener su sede en Europa, dado el alto perfil del deporte allí.

Los equipos consumen el dinero y lo gastan principalmente en nóminas, equipo y viajes. A medida que cada temporada decae, comienza la carrera por conseguir financiación para la próxima. "A fin de año, el dinero se ha ido y no están seguros de si el patrocinador volverá a ponerlo sobre la mesa", asegura Tim Vanderjeugd, director de marketing deportivo de Trek Bicycles. Este dilema, impuesto a equipos atados a contratos de patrocinio a corto plazo, deja poco espacio o recursos para la planificación futura.

"El ciclismo profesional debería considerarse un negocio en sí mismo, pero es un parásito", afirma Jonathan Vaughters, exciclista profesional y representante del equipo de carreras EF Education First-Drapac p/b Cannondale. "Los equipos y las carreras están compitiendo por los mismos patrocinadores".

Ahora, con el principal evento de ciclismo internacional terminado, algunas partes interesadas se están centrando en cómo dejar de hacerlo. En el proceso, esperan revertir el lento declive del deporte.

El pasado domingo, el Tour de Francia terminó como lo hace cada año, en medio de las multitudes de entusiastas parisinos, aficionados y turistas que bordean los Campos Elíseos. Para algunos, sin embargo, la carrera aún evoca recuerdos desagradables de escándalos de dopaje aparentemente interminables, que culminaron en la desgracia del ciclista estadounidense Lance Armstrong.

Si bien el deporte ha tratado de dejar atrás esos días, de alguna manera sus problemas estructurales son una crisis más grande.

El ciclismo es un deporte difícil de vender a las cadenas, con horas de inacción relativa intercaladas con momentos cortos de emoción cuando un ciclista intenta subir (atacar) o se cae. Televisar una carrera requiere un costoso sistema de relevos de helicópteros y aviones para transmitir señales desde cámaras ubicadas en motocicletas. La mayoría de las transmisiones de ciclismo, incluso para el Tour de Francia, pierde dinero.

Con presupuestos que van desde US$ 15 millones y hasta US$ 40 millones, mantener los equipos a flote es difícil en las mejores circunstancias. Si los ciclistas clave sufren lesiones o un equipo no consigue ser seleccionado para una gran carrera, puede verse incapaz de volver a firmar patrocinadores o atraer nuevos.

Team Katusha, un equipo suizo de ciclismo, compitió en el Tour de Francia de este año, pero sus corredores fueron informados de que el equipo no correrá el próximo. Irish Team Aqua Blue se retiró en el 2018, citando una fusión fallida con otro equipo y dificultad para ser invitado a las carreras. Y el equipo de larga data BMC Racing casi colapsó a finales de 2018, antes de fusionarse con el equipo polaco CCC-Sprandi Polkowice.

Luego están los afortunados equipos que se benefician del respaldo de una gran empresa o un multimillonario. El equipo de Bernal, Team Ineos, es patrocinado por la petroquímica británica Ineos. Su director ejecutivo, Jim Ratcliffe, clasificado Nº 55 en el índice de multimillonarios de Bloomberg con un patrimonio neto de US$ 18,800 millones, llegó en helicóptero a la presentación del equipo en marzo (la ubicación se mantuvo en secreto hasta el último minuto posible para desalentar a los activistas antifracking de asistir).

Gerry Ryan, un inversionista australiano, posee el equipo Michelton Scott. Y Team Bahrain-Merida opera en parte gracias a la generosidad de Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, a quien el equipo se ha referido como su "patrocinador número uno".

El lado femenino del deporte enfrenta desafíos similares, junto con una persistente falta de cobertura televisiva y la ausencia de un evento reconocido como el Tour de Francia. La organizadora de carreras ASO dijo recientemente a Reuters que la compañía estaba estableciendo un grupo dedicado al desarrollo del ciclismo femenino.

La diferencia entre los equipos obligados a buscar patrocinadores y aquellos que nadan en efectivo se nota en las pistas. Team Ineos (antes Team Sky, cuando su principal patrocinador era Sky UK) ha dominado las mayores carreras por etapas de la última década, ganando siete de los últimos ocho Tours de Francia. Con un enorme presupuesto de US$ 40 millones, el equipo simplemente contrata a los mejores corredores, los pone a trabajar para uno o dos líderes y observa cómo aumentan las ganancias (Team Ineos no respondió a una solicitud de comentarios).

Sus rivales menos ricos rara vez se molestan en lanzar ataques, a sabiendas de que sus corredores generalmente no son rival para los principales contendientes (que pueden ganar más de US$ 4 millones al año). Como resultado, las carreras se han vuelto más predecibles, por lo que la audiencia declina.

NBC atrajo entre 200,000 y 300,000 espectadores diarios en Estados Unidos para el Tour de Francia en el 2018, aproximadamente la mitad de la audiencia en el 2009. Y aunque la carrera más emocionante del 2019 atrajo a un promedio de 359,000 espectadores, vale la pena señalar que, en comparación, la audiencia promedio de un juego de la National Football League el año pasado fue de 15.8 millones.

Esta inestabilidad del ciclismo profesional se ha visto agravada por otra rareza estructural: los equipos no son franquicias permanentes. En su lugar, se les concede licencias a corto plazo por parte de la Union Cycliste Internationale, el órgano rector del deporte. Los equipos tampoco compiten como parte de una liga; cada carrera es propiedad de una empresa externa que a su vez vende derechos de medios y patrocinio. Todos —menos los mejores equipos— deben competir por el favor del dueño de una carrera para obtener un puesto.

Si un equipo queda fuera de suficientes carreras, perderá sus propios patrocinadores y se retirará.

La UCI ha dicho que planea cambiar cómo funciona todo esto. Para la próxima temporada, se prevé una nueva estructura para el ciclismo masculino, la cual abordará algunos de los problemas más espinosos a los que se enfrentan los equipos de segundo nivel. Una reforma clave será la extensión de las licencias de equipo a tres años, anunció la UCI en diciembre (la UCI no respondió a una solicitud de comentarios).

Otro desarrollo útil ha sido el aumento del número de patrocinadores que pasan a roles de propiedad. Trek, un gran patrocinador durante años, comenzó un equipo propio en el 2014. Este año, tiene siete equipos de ciclismo profesional diferentes en varias disciplinas, incluyendo carretera de hombres y mujeres, ciclocrós y bicicleta de montaña. Cada uno de esos equipos puede tener presupuestos separados, pero compartirá recursos cuando sea posible, según Eric Bjorling, gerente de marca de Trek.

"Llegamos a la conclusión de que sería mejor para nosotros a largo plazo controlar nuestro destino", afirma Bjorling.

Vaughters, representante del equipo de EF Education, estuvo de acuerdo con su opinión. Originalmente, simplemente cortejaban a EF Education como otro patrocinador. Pero "a medida que la compañía aprendía más y más, decidieron que necesitaban poseer la entidad como el punto central de su campaña de marketing global", explica. "Uno de sus grandes objetivos es aumentar la moral de los empleados con algo que vitorear. Es más difícil de hacer como patrocinador. Es más fácil cuando los ciclistas son empleados de EF".

En busca de nuevos fanáticos del ciclismo, Vaughters ha reunido un calendario de carreras con formatos no tradicionales. Además de los clásicos de primavera y los grandes recorridos, su equipo del 2019 participa en carreras de grava seleccionadas que combinan ciclistas con bicicletas de carretera ligeramente modificadas; una forma de carreras que está ganando popularidad a medida que el interés en las carreras tradicionales decae.

Como parte de este cambio, Vaughters firmó un acuerdo de tres años con Rapha, la empresa de ropa de ciclismo recientemente adquirida por los herederos de Walmart. Anteriormente, había patrocinado Team Sky, pero optó por no continuar la asociación después del 2016.

"Vimos las grietas en los deportes en sí: el calendario es confuso. Realmente no sabes qué carreras ver", asegura James Fairbank, director de marketing central de Rapha. "El Tour de Francia está en la mitad del año, y la gente realmente no prestaría atención si no fuera así. Hay una evolución constante en los patrocinadores, por lo que un equipo con un gran número de seguidores puede colapsar en cualquier momento".

Como resultado de esta dinámica, el ciclismo ha comenzado a experimentar con nuevas tácticas para atraer a los fanáticos.

Rapha tiene dos "unidades de medios" con el equipo de EF: una para seguir el calendario de carreras tradicional y otra para los ciclistas que participan en eventos "alternativos". El objetivo es "elevar los personajes y las carreras atractivos", explica Fairbank. Un video reciente sobre la experiencia del equipo en una carrera de grava en Kansas ya ha acumulado casi 180,000 visitas en YouTube.

Aprovechar el contenido de primera mano también es la estrategia de Velon, una empresa creada por 11 de los mejores equipos de ciclismo. Parte sindicato, parte compañía de datos y parte incubadora, Velon está trabajando para aflojar el férreo control de los organizadores de carreras.

El grupo negocia acuerdos en los que otorga a los organizadores de carreras acceso a datos de los corredores a cambio de compartir los ingresos. Luego, las cadenas usan los datos para ofrecer a los fanáticos en casa una visión más íntima de la carrera, con tomas de cámara a bordo e información del ciclista, como la potencia de pedaleo, la velocidad y la frecuencia cardíaca, en tiempo real.

También opera su propia serie de carreras experimentales, llamada Hammer, con formatos novedosos diseñados para atraer audiencias de televisión. Los equipos de la serie Hammer compiten en tres disciplinas sobre circuitos cortos y reciben puntos por cada vuelta, por lo que el liderazgo siempre está cambiando. Las posiciones iniciales en la tercera y la última carrera están determinadas por los resultados de las dos primeras competiciones (Velon no respondió a una solicitud de comentarios).

Si bien agregar nuevas disciplinas de carreras es parte de la solución, Vaughters afirma que una reforma más poderosa sería convertir a los equipos de ciclismo en franquicias permanentes, como en la NFL. Encontrar una participación equitativa en los ingresos entre los equipos y los organizadores de carreras estabilizaría el deporte, y eventualmente atraería a inversionistas que puedan reemplazar el modelo de patrocinador, afirma.

“Lo que está haciendo Velon es exactamente lo correcto”, dice Vaughters. “El organizador de la carrera, los equipos y los atletas son todos dueños en el evento. Los Cleveland Browns son un activo valioso, incluso si pierden todo el tiempo, porque todavía están en la NFL y todavía están haciendo dinero”, dice. “El ciclismo no tiene eso”.