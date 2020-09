Internacional







Los bonos del aeropuerto mexicano que no existe caen en picada El Gobierno acordó en diciembre del 2018 recomprar US$ 1,800 millones de los bonos y aseguró a los inversionistas que las tarifas de los pasajeros en el aeropuerto existente se utilizarían para pagar intereses y capital de los US$ 4,200 millones restantes de deuda. A fines de 2019, los bonos con fecha más larga se cotizaban a 102 centavos por dólar.