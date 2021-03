El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo un incremento gradual de las pensiones para adultos mayores de 65 años hasta doblarlas al final de su mandato en el 2024.

“He tomado la siguiente decisión: la pensión universal se entregará a partir de los 65 años. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio del 2024”, anunció el presidente en un evento en el sureño estado de Oaxca por los 215 años del nacimiento del expreisdente Benito Juárez.

Hasta el momento las pensiones se entregaban a los mayores de 68 años.

El anuncio del mandatario llega en plena carrera electoral hacia los comicios intermedios del 6 de junio, considerados los más grandes de la historia del país, pues se elegirá la Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 Congresos estatales y miles de ayuntamientos.

El presidente anunció que el plan, que beneficiará a más de 10 millones de ancianos, comenzará en julio de este año, tras los comicios, con un incremento de 15% de las pensiones, y que en el 2022, 2023 y 2024 los apoyos aumentarán un 20% interanual.

El objetivo del mandatario es que en el 2024 los adultos mayores de 65 años reciban del Gobierno federal 6,000 pesos (US$ 292.60) bimestrales.

Con ello, el presupuesto anual del Gobierno de México para pensiones pasará de los 135,000 millones de pesos actuales (US$ 6,583 millones) a los 240,000 millones (US$ 11,704 millones) en el 2022, los 300,000 millones (US$ 14,630 millones) en el 2023 y los 370,000 millones (US$ 18,044 millones) en el 2024.

“Se beneficiará a 10.3 millones de adultos mayores. Estos recursos saldrán del presupuesto público sin aumentar la deuda ni los impuestos y sin gasolinazos (aumento del precio de gasolina)”, dijo el mandatario.

López Obrador aseguró que los recursos saldrán de los ahorros obtenidos por su plan de “austeridad republicana”, inspirado en el expresidente Juárez (1858-1872), de quien es un ferviente seguidor.

“Se seguirá aplicando el criterio de que no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre y que la corrupción debe ser desterrada por completo”, expresó.

El presidente aseguró que su plan también contemplará “el incremento continuo del salario mínimo hasta que recupere todo lo perdido durante el periodo neoliberal”.

El Gobierno de López Obrador aumentó para el 2021 un 15% el salario mínimo hasta los 141.70 pesos diarios (US$ 6.9), un aumento que se sumó al de 20% en el 2020 y de 16% en el 2019.

Desde que asumió el poder en el 2018, López Obrador implementó varios programas sociales como pensiones para adultos mayores o becas para estudiantes y reformó la Constitución para blindarlas frente a los próximos Gobiernos.