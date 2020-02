Con un riesgo cercano a los US$ 8,000 millones, los terremotos y las pandemias representan unas de las mayores amenazas en Latinoamérica, incluso “antes de la aparición” de coronavirus y de la gran actividad sísmica que amenaza a Puerto Rico, explicó Daniel Revilla, director regional de Lloyd’s.

El peruano Revilla, su jefe para Latinoamérica y el Caribe, precisó que el riesgo total de terremotos se calcula en US$ 4,650 millones, según el nuevo informe que la aseguradora británica.

Esta amenaza, según el experto, es un llamado a los gobiernos al mejoramiento de la resiliencia a los eventos catastróficos, especialmente los códigos de construcción y los sistemas de alarma, entre otros, que "hacen una gran diferencia".

Los terremotos, según la aseguradora, reflejan la vulnerabilidad geofísica de este continente, con una falla que se extiende bajo los Andes y afecta a varias ciudades de la región.

El estudio global de Lloyd's, realizado en conjunto con la Universidad de Cambridge, se basa en el análisis a 279 ciudades que generan la gran mayoría del PBI mundial, y en el caso de Latinoamérica cubre 31 ciudades que representan el 8% de ese impacto.

En cuanto a las pandemias humanas en Latinoamérica, detalló que este riesgo suma US$ 2,350 millones especialmente en Ciudad de México (US$ 480 millones), Sao Paulo (US$ 460 millones), Buenos Aires (US$ 320 millones), Lima (US$ 240 millones) y Santiago (US$ 210 millones).

Aclaró que el informe se hizo antes de que apareciera la nueva enfermedad de coronavirus, pero sin embargo, el riesgo sanitario está como el quinto mayor en la región.

"Las pandemias son recurrentes, suceden más de lo que uno quisiera creer y los costos pueden ser altísimos", reiteró.

Sobre las consecuencias para las aseguradoras del coronavirus, que surgió en China y ha ocasionado la muerte de más de un millar de personas, subrayó que se medirá a partir de los US$ 12,000 millones que ha destinado el gobierno chino para cubrir este evento. "Eso ya da una idea del impacto que tiene el coronavirus", subrayó Revilla.

Riesgos globales

Por otro lado, Revilla explicó que el informe estimó en US$ 546,000 millones el costo anual de los riesgos globales, tras analizar un total de 22 de ellos, el 59% debido al hombre y el restante 41% como consecuencia de hechos catastróficos.

Revilla matizó que el estudio "es una herramienta de análisis no una predicción de lo que va a suceder en el futuro, sino cuánto van a costar los siniestros más importantes dentro de cada una de las ciudades más importantes".

La tajada del costo que le correspondió a Latinoamérica alcanza los US$ 44,730 millones: por colapso de las bolsas de valores (US$ 15,290 millones), terremotos (US$ 4,750 millones), conflictos civiles (US$ 4,500 millones), impago de deuda de gobierno (US$ 3,590 millones) y pandemias (US$ 3,100 millones), en ese orden.

Por ciudades, precisó Revilla, que participa este miércoles en la reunión anual de Lloyd's en Miami "Meet the Market", precisó que Ciudad de México lidera con US$ 7,780 millones, Sao Paulo (US$ 6,540 millones), Buenos Aires (US$ 4,940 millones) y Lima (US$ 3,880 millones).

La capital mexicana además se lleva el riesgo más importante en la región cuanto al colapso del mercado de valores, seguido de Sao Paulo, en ambos casos, de alguna forma asociados al "clima político".

En ese sentido, el directivo de Lloyd's precisó que en la ciudad brasileña el riesgo está calculado en US$ 2,980 millones, mientras que en la mexicana, en US$ 2,710 millones.

Los conflictos sociales, con US$ 4,500 millones en riesgo, también se posicionaron dentro de las primeras cinco amenazas de la región, y en esta ocasión fue Santiago de Chile, la que ha dado la "sorpresa para todo el mundo".

Revilla no obstante explicó que se trata de un riesgo que está “en todas las sociedades, está azuzado por las desigualdades en las sociedades”, manifestó.