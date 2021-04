En el debate sobre el nuevo sistema de impuestos, el peor escenario para los productores de cobre chilenos se ha vuelto aún más nebuloso.

El lunes, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados en el principal productor de cobre del mundo aprobó una versión del proyecto de ley que cobraría impuestos más altos en momentos en que el metal alcance mayores precios.

Originalmente la iniciativa proponía un impuesto fijo de 3% sobre el cobre. La nueva versión buscaría cobrar una tasa marginal de 15% sobre las ventas derivadas de los precios del cobre de entre US$ 2 y US$ 2.50 la libra y hasta 75% sobre el efectivo generado a partir de precios superiores a US$ 4.

A precios actuales, la tasa efectiva sería de 21.5%, aunque las mineras podrían obtener descuentos con producción más refinada de cobre.

Incluso antes de la modificación, la industria había indicado que la propuesta sofocaría las inversiones y haría que Chile fuera menos competitivo.

Tanto representantes de las empresas como del Gobierno quieren que el impuesto móvil existente sobre las ganancias, en lugar de las ventas, tenga la oportunidad de operar a precios altos de más de US$ 4 la libra.

La sociedad minera del país se negó a comentar sobre el nuevo artículo.

Los defensores del proyecto de ley argumentan que el nuevo mecanismo generaría hasta US$ 7,000 millones al año, basado en un precio promedio del metal de US$ 3.88 la libra, y en un momento en que Chile está buscando reforzar los servicios sociales y resolver las persistentes desigualdades económicas y sociales.

“El argumento de que cobrar un porcentaje tan alto de impuesto hace que las empresas quiebren no es efectivo porque la tasa depende del precio del cobre”, dijo el diputado del Partido Comunista, Daniel Nuñez, quien encabeza la comisión de Hacienda y es uno de los autores de la iniciativa.

“Si el precio está en US$ 2.50, van a pagar mucho menos. Por lo tanto, es viable desde el punto de vista de las mineras”, manifestó.

Sin duda, el camino por recorrer antes de que el proyecto de ley se apruebe aún es largo, mientras que el Gobierno incluso ha indicado que podría intentar bloquear su aprobación a través del Tribunal Constitucional sobre la base de que las medidas tributarias en Chile deben ser introducidas por el ejecutivo.

El proyecto de ley ahora pasará a la comisión de Hacienda y luego se volverá a votar artículo por artículo en la cámara de Diputados antes de pasar al Senado.

Si bien las ventas de litio estarían sujetas a la tasa inicial de 3%, el sistema escalonado basado en los precios no lo considera. El tema está aún por debatirse, dijo Núñez.

La propuesta inicial, presentada en el 2018 por legisladores de la oposición, ha cobrado impulso en medio del aumento de los precios de los metales.

La medida financiaría proyectos de desarrollo regional, respondiendo a los crecientes estándares sociales y ambientales de los inversionistas y las cadenas de suministro.

Otros países en la región también están buscando nuevas fuentes de ingresos para ayudar a los ciudadanos a recuperarse de los estragos generados por la pandemia.