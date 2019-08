El Gobierno argentino anunció este miércoles medidas económicas destinadas a trabajadores y empresas en medio de un momento delicado para la economía y de turbulencias en los mercados tras los resultados de las primarias del domingo pasado en las que el presidente Mauricio Macri sufrió una amplia derrota.

Estas son las principales medidas:

1. Aumento del salario mínimo

El salario mínimo aumentará por segunda vez en lo que va de año, una medida que alcanzará a “unos 2 millones de trabajadores”, según cifras del oficialismo.

El presidente Macri anunció que convocará para este miércoles al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, del que participan el Estado, los trabajadores y las empresas; para definir el porcentaje de este aumento.

2. Beneficios impositivos a los trabajadores

Los trabajadores son los mayores beneficiarios de estas medidas, que en su mayoría ofrecen mejoras a través de ventajas impositivas.

El Impuesto a las Ganancias (que tasa los ingresos a partir de un determinado importe) aumentará un 20% el mínimo impositivo para jubilados y trabajadores en relación de dependencia, lo cual según el Gobierno afectará a 2 millones de personas.

De esta manera pagarán este impuesto los que cobren más de 55,376 pesos mensuales (unos US$ 908), en caso de ser "trabajador soltero", mientras que para los empleados con "cónyuge y dos hijos" el piso mínimo queda en 70,274 pesos mensuales (unos US$ 1,152).

Además habrá una devolución para los impuestos ya pagados en el año de "12,000 pesos (unos US$ 197) para una familia tipo casado con dos hijos con un salario bruto de 80,000 pesos (unos US$ 1,311) al mes".

Asimismo los trabajadores en relación de dependencia no pagarán el impuesto al trabajo, cifrado en el 11% del sueldo bruto, durante setiembre y octubre, con un máximo para este beneficio de 2,000 pesos mensuales (unos US$ 33). Esta medida se extiende a los trabajadores que perciban menos de 60,000 pesos mensuales (unos US$ 984).

En cuanto a los monotributistas (autónomos), estos no pagarán el componente impositivo de su cuota el mes que viene.

3. Bonos para empleados públicos, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federales

Los trabajadores que se encuentren dentro de estas categorías obtendrán a fin de mes un bono de 5,000 pesos (unos US$ 82). Según el Gobierno "alrededor de 400,000 personas" se beneficiarán de esta iniciativa.

4. Asignación universal por hijo

Los trabajadores informales y los desempleados obtendrán beneficios a través de la Asignación Universal por Hijo, que incluirá "dos pagos extra de 1,000 pesos (unos US$ 16) por hijo", uno en septiembre y otro en octubre. Esta medida alcanza a los 2.2 millones de padres y madres con hijos cubiertos por la asignación universal.

5. Beneficios a las pequeñas y medianas empresas (pymes)

Las Pymes obtendrán un plazo de 10 años para pagar las deudas vencidas hasta el 15 de octubre con el Fisco (AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos). Esta medida será extensiva también a los autónomos.

6. Control del precio de la gasolina

El precio de la gasolina y el resto de combustibles quedará congelado para los próximos 90 días.

7. Becas para estudiantes

Los estudiantes obtendrán mejoras en las Becas Progresar, ayudas públicas destinadas a que los jóvenes "terminen sus estudios primarios y secundarios, y continúen en la educación superior".

Estas becas tendrán un aumento del 40% el próximo mes, por lo que el importe inicial para un estudiante de estudios superiores pasará a ser de 2,520 pesos mensuales (unos US$ 41), mientras que los que cursen el último año de una carrera estratégica obtendrán 6,440 pesos por mes (unos US$ 106).

Esto beneficia a algo más de medio millón de jóvenes, que hacen un esfuerzo enorme por capacitarse y tener un futuro mejor.