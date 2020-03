Las exportaciones brasileñas crecieron en febrero pasado, tanto en comparación con las de enero como frente a las del mismo mes del 2019, pese a los efectos del coronavirus, que los exportadores dijeron ya haber comenzado a sentir, según datos divulgados este lunes por el Gobierno.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Ministerio de Economía, Brasil realizó en febrero exportaciones por 16,355 millones de dólares, un valor en un 3.93 % superior a las del mismo mes del año pasado (US$ 15,737 millones) y en un 13.26 % mayor al de enero del 2020 (US$ 14,440 millones).

El aumento de los embarques permitió que Brasil registrara en febrero un superávit en su balanza comercial de US$ 3,096 millones, con una ligera reducción del 0.6 % frente al saldo positivo de febrero de 2019 (US$ 3,116 millones).

El superávit en febrero contrastó con el déficit de US$ 1,735 millones que el país registró en su balanza comercial en enero.

Con el resultado de febrero, Brasil acumuló en los dos primeros meses de este año un superávit de US$ 1,361 millones, en un 71.2 % inferior al del primer bimestre del 2019 (US$ 4,730 millones).

El subsecretario de inteligencia y estadísticas de comercio del Ministerio de Economía, Herlon Brandao, admitió en rueda de prensa que las exportaciones brasileñas aún no comenzaron a reflejar en las estadísticas la caída mundial de la demanda, principalmente la de China, provocada por el coronavirus, aunque no descartó un impacto en los próximos meses.

Brandao afirmó que algunos exportadores ya han admitido dificultades para embarcar sus productos por el menor movimiento en los puertos chinos.

Agregó que entre los exportadores con dificultades destacan los de carnes, a lo que atribuyó la caída del 9.2 % en el precio de la carne bovina exportada por Brasil en febrero.

"En la balanza comercial como un todo no conseguimos distinguir un impacto significativo del coronavirus por ahora, pero sí hay relatos de las empresas de sus dificultades y de la menor demanda", admitió.

Aclaró que la caída de las exportaciones en volumen puede ser compensada por el aumento de los ingresos de los exportadores favorecidos por la fuerte devaluación del real brasileño frente al dólar, provocada precisamente por el coronavirus, entre otros factores.

El presidente de la Asociación Brasileña de Exportadores, José Augusto de Castro, afirmó que los números de febrero fueron "sorprendentemente buenos" pero que ya se prevé un empeoramiento para los próximos meses por la caída de los embarques y de los precios de productos como soja, hierro y petróleo, los que Brasil más exporta a China.

"Esos datos (de febrero) son de operaciones que fueron contratadas en diciembre y enero, por lo que es de prever que tendremos una fuerte caída en marzo o abril, porque los precios ya comenzaron a caer y eso hasta ahora no se refleja en la balanza", dijo.

Pese a que el país más afectado por el coronavirus es China, precisamente el principal mercado brasileño, las exportaciones brasileñas hacia el gigante asiático registraron un crecimiento del 20.9 % en febrero y del 5.5 % en los dos primeros meses del año.

China, con una demanda de US$ 4,700 millones, se confirmó como el principal destino de las exportaciones brasileñas, por delante de Estados Unidos (US$ 1,700 millones), Argentina (US$ 803 millones) y Países Bajos (US$ 760 millones).

Pese a que el Gobierno brasileño ha admitido que revisará sus proyecciones económicas para este año, incluso las del comercio, debido a la desaceleración mundial esperada por el coronavirus, el Banco Central ya prevé que el superávit de la balanza comercial de Brasil caerá desde US$ 48,036 millones en el 2019 hasta unos US$ 32,000 millones en el 2020.

Los economistas del mercado financiero, consultados por el Banco Central la semana pasada, prevén para este año un superávit de US$ 36,700 millones.