¿Entradas para conciertos en el calcetín navideño? ¿Un itinerario de viaje bajo el árbol? De ninguna manera: Estamos en el 2020, y las cosas materiales vuelven a estar de moda.

El gasto en experiencias hizo furor en los últimos años, lo que obligó a algunos minoristas a reconsiderar sus estrategias comerciales fundamentales, pero el COVID-19 ha transformado la tendencia, según confirman datos de un sondeo de Deloitte sobre el período navideño.

Se espera que el gasto medio de los hogares estadounidenses en esta temporada navideña disminuya un 7% frente a 2019, con una fuerte caída del 34% en viajes, que representa la mayor parte de la disminución, según Rod Sides, vicepresidente de Deloitte. Parte del dinero que normalmente se gasta fuera de casa se destinará a compras que no son regalos, como muebles para el hogar y decoración de temporada.

“Estamos viendo un cambio en cuanto a lo que se está comprando”, dijo Sides. “El consumidor se centra en el hogar y un poco más en la decoración. Los viajes no están ahí como antes”.

Un alejamiento de las experiencias esta temporada es una buena noticia para empresas como Bed Bath & Beyond Inc., que informaron un repunte de las ventas este verano a medida que los consumidores compraban artículos para sus hogares. Incluso podría dar un impulso a minoristas rezagados, como Gap Inc. y el propietario de Marshalls, TJX Cos., que han tenido problemas para atraer el interés de clientes confinados en casa, que están renovando su vestuario con mucha menos frecuencia este año.

El cambio ya era evidente en las ventas minoristas de septiembre publicado el viernes, que aumentó al ritmo más rápido en tres meses. Es probable que la ganancia generalizada refleje que los consumidores están recurriendo a ahorros y fondos de beneficios de desempleo adicionales temporales, además de un retraso en las compras para el regreso a la escuela.

“Con menos gasto en servicios personales como viajes y entretenimiento fuera del hogar, parte de ese dinero se está transfiriendo a las cajas registradoras minoristas”, señaló el economista jefe de la Federación Nacional de Minoristas, Jack Kleinhenz, en un comunicado.

Rebecca Shaw, directora de redes sociales de Filadelfia, que tiene 25 años, es una consumidora que tiene que reconsiderar sus planes de gastos para las fiestas. Normalmente le encanta regalar experiencias a los miembros de su familia, como vales para paracaidismo en interior o entradas para eventos deportivos. Pero con el coronavirus aún propagándose, ahora está considerando tarjetas de regalo Visa o pagar varios meses de servicios suscripción como regalos de Navidad.

“Las cosas materiales pueden desaparecer, pero los recuerdos pueden estar ahí para siempre”, dijo Shaw. “Prefiero crear recuerdos haciendo algo como pintar con un toque diferente o ir a un museo en lugar de comprar una camiseta que puede no quedar bien o algo que puede caducar”.