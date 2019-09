La forma más rápida de llegar al campamento base del monte Everest es volar hasta uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo excavado en la montaña y caminar durante una semana desde allí, una situación que el Gobierno nepalí espera cambiar con la primera carretera al techo del mundo.

En dos años, las autoridades nepalíes esperan que esté lista esta carretera de altura, con panorámicas de arrozales y la cordillera del Himalaya a los lados, que pondrá fin a la dependencia actual del aeropuerto Tenzing-Hillary, en la norteña ciudad de Lukla.

La carretera se construirá desde el último tramo de vía existente hasta ahora en Khari Khola (a una altitud de 2,100 metros), a Chaurikharka, situada a unos 3 kilómetros del aeropuerto de Lukla (2,860 metros).

"Nos hemos propuesto concluir en este año fiscal, que finaliza a mediados de julio de 2020, los trabajos de apertura de pistas entre Khari Khola y Chaurikharka", afirmó a Efe Ganesh Ghimire, director administrativo de la región de Khumbu, donde tiene lugar los conocidos "trekking" en el Everest.

"Será asfaltado en 2021", anotó.

Según Ghimire, habrá dos estaciones de autobús en Khari Khola y desde allí permitirán solo la entrada de "vehículos eléctricos" como parte de una iniciativa para convertir la región del Everest en una zona "libre de emisiones".

Además, explicó el funcionario, tienen planeado construir un teleférico desde Chaurikharka hasta Namche Bazaar (a 3,440 kilómetros de altitud), lugar donde viven la mayoría de los conocidos guías de montaña o sherpas.

Estas medidas ecológicas se suman a la reciente decisión de prohibir, desde el 1 de enero de 2020, el uso de plásticos de un solo uso en la región del Everest.

Los habitantes de esta región llevaban tiempo solicitando a las autoridades nepalíes esta carretera, ya que evitaría el peligroso e impredecible aeropuerto.

Las cancelaciones de vuelos por el mal tiempo son frecuentes, con la necesidad en ocasiones de que el turista pague US$ 500 extra para poder regresar a Katmandú en helicóptero. Solo en noviembre de 2011, más de 3,000 viajeros se vieron obligados a esperar durante una semana.

Además, destacan, abarataría mucho los costes de los productos, ya que ahora la inmensa mayoría los reciben vía aérea, costando por ejemplo una bombona de gas US$ 150 (frente a los US$ 14 en Katmandú) o 3 US$ una taza de té (en la capital US$ 0.5).

El vuelo de 25 minutos entre Katmandú y Lukla cuesta de media US$ 180, lo mismo que a Bangkok.

"Debido al elevado coste, la mayoría de los turistas, e incluso los nepalíes, se lo piensan dos veces antes de viajar a la región del Everest", explicó Ghimire.

Según el funcionario, en 2018 viajaron a esta región 56,303 excursionistas y montañeros extranjeros, bastantes menos nepalíes, y tras la construcción de la carretera el objetivo es alcanzar los 500,000 visitantes anuales.

Ang Tashi Sherpa, dueño de un restaurante en Lukla, reconoció a Efe que los lugareños están entusiasmados con la carretera, ya que “facilitará el transporte de suministros (y) también ayudará a bajar los precios”, al reducirse el coste de transporte de US$ 1.50 el kilogramo vía aérea, a los US$ 0.08 en camión.

"El turismo aumentará muchísimo una vez se construya la nueva carretera", remarcó Sherpa, que advirtió que la carretera no debería ir más allá de Chaurikharka, ya que reduciría el valor del trekking y la estancia del visitante en la región.

Sin embargo, las reacciones a la nueva carretera no son todas positivas, con algunos que temen que se produzca un "exceso de turismo" en la zona que haga que pierda parte de su encanto, como explicó a Efe el expresidente de la Asociación de Agencias de Trekking de Nepal, Sitaram Sapkota.

"Las pisadas frecuentes pueden dañar el entorno virgen de la región del Everest", subrayó Sapkota, algo que ya ha ocurrido, dijo, en el circuito del monte Annapurna.

Las autoridades nepalíes ya tienen prevista una carretera para motocicletas de 100 kilómetros que llegará hasta Jiri, donde se encuentra la conocida ruta al campo base del Everest que tomaron los montañeros Edmund Hillary y Tenzing Norgay Sherpa, y que les llevó, el 29 de mayo de 1953, a conquistar por primera vez el techo del mundo.