La pandemia dispara la fabricación de bicicletas en Taiwán En el 2019, Taiwán exportó US$ 1,360 millones en bicicletas (no eléctricas) frente a US$ 1,500 millones en el 2018. Pero al mismo tiempo la isla exportó US$ 863 millones de bicicletas eléctricas frente a US$ 377 millones en el 2018. La mayoría con destino a Europa.