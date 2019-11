La cultura votó no al Brexit. Músicos, cineastas, escritores, pintores, escultores y otros artistas hicieron campaña contra la salida comunitaria del Reino Unido y usan su trabajo para advertir de las catastróficas consecuencias que, a su juicio, tendrá para el país.

De esta forma, el Brexit se ha convertido en los últimos dos años en escenario, protagonista y tema central de obras de arte, piezas musicales y, especialmente, series de televisión y películas.

Brexit bajo demanda

En la pequeña pantalla, el ejemplo más directo es "Brexit: The uncivil war" (2019), un filme del británico Channel 4 que en España estrenó HBO y que aborda cómo se fraguó la campaña antieuropea para el referéndum a través de su principal estratega, Dominic Cummings.

Benedict Cumberbatch encarna a este polémico personaje que ahora ha vuelto al foco mediático como asesor de Boris Johnson. Dirigida por Toby Haynes, la película ahonda en el funcionamiento de las campañas políticas en la era de internet: que combina uso de datos personales, mensajes emocionales y poca ética.

Otro ejemplo es "Years and Years", la miniserie de HBO que se atreve con una propuesta aún más arriesgada: una familia británica vive, y sufre, la deriva tras el brexit.

La extrema derecha se impone en Occidente, Trump lanza un misil nuclear contra China, hay un nuevo desplome económico, Inglaterra recibe centenares de miles de refugiados y la homosexualidad vuelve a ser perseguida. La serie es dramáticamente real: son los mismos problemas de hoy multiplicados hasta el infinito, con el trasfondo del Brexit como punto de partida.

En otras propuestas de ficción audiovisual, el brexit se cuela de modo indirecto. Es el caso de "State of the Union", una comedia por episodios sobre un matrimonio que decide ir a terapia, dirigida por Stephen Frears y con guión del escritor Nick Hornby. Para acentuar sus discrepancias, ella, médico de profesión, votó por la permanencia mientras que él, crítico musical en paro, votó por la salida.

También ha habido documentales como "Brexit: the Movie", dirigido por Martin Durkin, a favor de la salida de la UE o "Postcards from the 48%", que da voz a los partidarios de la permanencia.

Protesta multidisciplinar

El Brexit también ha impactado al mundo del arte, especialmente en Reino Unido. El creador urbano Banksy pintó tras el referéndum una bandera de la UE de grandes dimensiones en Dover, en la que un obrero martillea una de sus estrellas. La obra desapareció misteriosamente a los pocos meses.

También el escultor Anish Kapoor, una de las voces más respetadas de la escena contemporánea, nacido en India pero de nacionalidad inglesa, ha creado una pieza en la que se puede ver una imagen aérea del país atravesada por una profunda herida teñida de rojo.

Entre las numerosas iniciativas que se han sucedido desde la votación del 2016, tuvo especial repercusión la iniciativa United Artists for Europe que, basándose en una idea del filósofo Bernard-Henri Lévy, organizó una exposición en Londres con obras de Marina Abramovic o el dúo Elmgreen & Dragset.

El mundo de la música tampoco ha permanecido ajeno al terremoto político. U2 cantó “Los terremotos siempre te pillan en la cama", en "The blackout", un tema que compusieron contaminados por las inesperadas victorias del brexit y de Donald Trump, que les obligó a retrasar y reformular su último disco de estudio, "Songs of experience" (2017).

Por la misma razón, Roger Waters salió de un letargo discográfico de 25 años para lanzar el álbum conceptual "Is this the life we really want?"; Mick Jagger alumbró en solitario "England Lost" y Portishead lanzó una llamada de auxilio en el videoclip "SOS".

En este ámbito, una de las iniciativas con mayor repercusión fue el proyecto del prestigioso compositor y productor Matthew Herbert, en el que han participado más de mil artistas europeos y que culminó en marzo con el disco "The State Between Us".

El álbum cuenta con música de una gran orquesta a la que bautizó como “The Brexit Big Band” y sonidos como el desmontaje de un Ford Fiesta para, a lo largo de 16 cortes, reflexionar sobre la identidad británica actual.

Si música, cine y arte han hecho del Brexit un tema común de los dos últimos años, pocas son las obras literarias que aborden el tema.

El pasado 17 de octubre llegó a las librerías "Un hombre decente" (Planeta), del maestro de la intriga y el espionaje John le Carré. Una novela de espías ambientada en un Reino Unido dividido por la salida de la Unión Europea y controlado por un gobierno conservador minoritario de "diez gruñones".

En tono diferente, más próximo al humor, “El corazón de Inglaterra”, de Jonathan Coe, presenta una historia coral sobre el Brexit y la Inglaterra contemporánea.