El poder de los consumidores se está convirtiendo en el último rayo de esperanza para los inversores de mercados emergentes ante el creciente riesgo de una recesión mundial. Pero incluso eso está empezando a resquebrajarse.

El consumo representa alrededor del 60% del producto interno bruto en muchas economías en desarrollo, y Brasil y México son las que más dependen de los hogares, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

“Si la economía mundial comienza a desacelerarse aún más, la demanda interna será el último recurso para sostener el crecimiento”, dijo Satoru Matsumoto, gestor de fondos de Asset Management One Co. en Tokio, que tenía unos activos bajo gestión de US$ 500,000 millones a finales de julio. “Los mercados emergentes con un fuerte consumo se volverán más atractivos, ya que una base fuerte de consumidores haría que las políticas monetarias y fiscales fueran más efectivas”.

Si bien los hogares son el último pilar en una economía global golpeada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el crecimiento del consumo en los mercados emergentes de Brasil a India está empezando a desacelerarse.

Matsumoto dijo que los bonos en países como México, que tiene más margen para reducir las tasas y respaldar el crecimiento interno, son atractivos ya que traen consigo ganancias de capital. Actualmente recomienda sobreponderar bonos de México y dijo que podría aumentar su exposición en deuda de la India e Indonesia en caso de que el crecimiento global se debilite aún más.

Estos son los pronósticos para algunos mercados emergentes clave:

Brasil

Cuota de consumo en el PBI: 64.2%

A pesar de los esfuerzos del banco central para reactivar la economía reduciendo las tasas de interés al nivel más bajo registrado, la confianza del consumidor de Brasil ha caído casi un 10% desde el inicio de 2019. El desempleo de dos dígitos y una caída de la media de ingresos significa que el consumo de las familias, que representa casi dos tercios de la demanda agregada, aumentó solo un 1.5% anual en el segundo trimestre. Ante la atención del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro a la aprobación de reformas tributarias y de pensiones en lugar del estímulo fiscal, se espera que el consumo interno solo repunte gradualmente en los próximos años.

China

Cuota de consumo en el PBI: 38.7%

China, que cuenta con una gran industria, ha estado tratando de trasladar gran parte de la carga de crecimiento al consumidor como parte de una transformación estructural más amplia. A corto plazo, es improbable que ese componente de crecimiento vaya a salvar la situación, especialmente a medida que las tensiones comerciales con Estados Unidos continúan.

Las ventas minoristas de China se han mantenido en general, aunque recientemente hay indicios de que podría haber ciertas grietas. Las ventas crecieron un 7.6% interanual en julio, por debajo del 9.8% en junio y no alcanzaron la previsión de consenso del 8.6%. Las compras de automóviles han sido un área clara de debilidad, disminuyendo en agosto por decimocuarta vez en 15 meses.

India

Cuota de consumo en el PBI: 59.1%

En India, los compradores han reducido el gasto en el último año más o menos por la preocupación sobre la pérdida de empleos, la crisis en el sector bancario en la sombra y una desaceleración económica general. El crecimiento del consumo privado se redujo a la mitad al 3.1% interanual en el trimestre hasta junio, y los recientes datos de alta frecuencia apuntan a más sufrimiento.

Las ventas de automóviles se han desplomado, mientras que la demanda de vehículos de dos ruedas y tractores ha sido moderada. El consumo de productos cotidianos como el aceite para el cabello y galletas de 5 centavos también han sufrido un golpe, lastrando las ganancias corporativas y el crecimiento general del PIB, de un 5% en el período de abril a junio, el nivel más bajo en seis años.

México

Cuota de consumo en el PBI: 65.3%

Las cifras de consumo de México muestran una historia de dos indicadores. Por un lado, las cifras de consumo general desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre muestran una caída. El consumo privado creció solo un 0.8% interanual en las últimas cifras disponibles de junio. Un índice de las ventas minoristas no ha logrado superar un crecimiento del 2.8% este año, muy lejos de la tasa de crecimiento más alta de 2018 del 3.8% y del 3.4% del año anterior.