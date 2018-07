La inversión extranjera en Chile logra marca histórica entre enero y abril

La inversión extranjera directa (IED) alcanzó en Chile los US$ 8,475 millones entre enero y abril de este año, la mayor cifra para el período desde que se llevan registros (2003), informó hoy la estatal InvestChile.

La cifra, basada en datos del Banco Central, supone un 24.3 % más que la IED captada durante todo el año pasado, que llegó a US$ 6,419 millones, y es un 655% superior a la registrada en el primer cuatrimestre del año pasado.

El flujo más importante de IED en los primeros cuatro meses de este año correspondió a utilidades reinvertidas, con US$ 4,240 millones, seguidas de participaciones en el capital, con US$ 2,346 millones y de los instrumentos de deuda, con US$ 1,889 millones, de acuerdo con los datos.

"Es una cifra que sin duda está marcada por operaciones de montos elevados en nuestro país, tanto en inversión como en adquisición de empresas, lo que habla de la confianza de las compañías extranjeras en nuestro mercado", comentó el director en funciones de InvestChile, Ian Frederick.

Agregó que Chile "cuenta con una trayectoria importante como receptor de inversión extranjera y con atributos que lo destacan en la región".

"A ello hemos sumado una mejor capacidad para atraer inversiones, y la voluntad política para acelerar y facilitar el desarrollo de negocios internacionales en el país. Eso es lo que vemos reflejado en estas cifras, que como agencia nos invitan a seguir trabajando", concluyó el director de InvestChile, organismo que depende del Ministerio de Economía.