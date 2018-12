Instagram jugó un mayor papel que Facebook en intervención rusa

Instagram desempeñó un papel mucho más importante en la manipulación rusa de votantes estadounidenses de lo que Facebook señaló con anterioridad y será una herramienta clave para los rusos en las elecciones del 2020, según un informe encargado por el Comité de Inteligencia del Senado.

La Agencia Investigadora de Internet de Rusia (IRA), la granja de trolls que buscó dividir a los estadounidenses con información errónea y memes antes de las elecciones presidenciales del 2016, atrajo más participación en Instagram que en cualquier otra plataforma de redes sociales, incluida Facebook, según un informe conjunto de tres grupos de investigadores.

"Instagram fue un frente significativo en la operación de influencia de la IRA, algo que los ejecutivos de Facebook parecen haber evitado mencionar en su testimonio ante el Congreso", señala el informe. Las actividades de la IRA se trasladaron allí luego de que medios comenzaran a escribir sobre participación rusa en Twitter y Facebook. "Nuestra evaluación es que es probable que Instagram sea un campo de batalla clave de manera continua".

Hubo 187 millones de interacciones con contenido en Instagram, lo que se compara con 77 millones en Facebook y 73 millones en Twitter, según un conjunto de datos sobre publicaciones hechas entre el 2015 y 2018, analizado por New Knowledge, la Universidad de Columbia y Canfield Research.

Facebook indicó en un comunicado que ha entregado miles de anuncios a las autoridades legislativas y logrado avances en la prevención de interferencias durante las elecciones. Twitter afirmó que también ha logrado avances significativos contra la manipulación de su servicio y destacó la puesta a disposición de datos adicionales en octubre para facilitar la investigación.

El hecho de que Instagram superara a Facebook podría "ser un indicador de que la plataforma es más idónea para la guerra de memes", influenciando en la opinión de las personas utilizando memes virales, explicaron los investigadores. Instagram está organizada por intereses y hashtags y se centra en fotos y videos más que en texto. Otra posibilidad es que la IRA recurriera a las granjas de clicks para elevar las cifras.

Facebook mencionó brevemente a Instagram en sus revelaciones sobre la actividad rusa en su plataforma. En el primer testimonio de la compañía ante el Congreso en noviembre pasado no incluyó a Instagram en el recuento de estadounidenses que accedieron a contenido ruso hasta que se le preguntó específicamente. La aplicación de fotos tiene una marca relativamente intacta, en parte porque no hay un botón de "compartir", por lo cual el contenido no se vuelve viral allí como ocurre en Facebook.El contenido en Facebook alentó a las personas a seguir a esas cuentas en Instagram, lo que reforzó los mensajes que la IRA difundía en otras redes como YouTube y Twitter.

"Si bien la operación en Facebook recibió más atención en la prensa general, se creó más contenido en Instagram y las interacciones en Instagram superaron a las de Facebook", afirma el reporte.

No fue posible comunicarse con Alphabet, matriz de YouTube, para conocer sus comentarios.