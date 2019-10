Las empresas peruanas podrían desarrollar e innovar productos más elaborados en base a castañas, como vienen haciendo algunas de ellas, para impulsar las exportaciones desde Perú de este producto a Estados Unidos, afirmó Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Los Ángeles.

Entre estas empresas que desarrollan productos más innovadores se encuentra Candela Perú, que produce nueces del Brasil con cobertura de chocolate y aceites naturales.

Por otro lado, al no contar con producción nacional, el mercado estadounidense está obligado a importar todo lo que consume de este producto.

Las importaciones de castaña por Estados Unidos alcanzaron los US$ 52 millones en el año 2018, teniendo a Bolivia, Brasil y Perú como principales proveedores con valores de importación de US$ 31 millones, US$ 13 millones y US$ 6 millones, y participaciones de 60%, 25% y 12% respectivamente, de acuerdo a cifras del Departamento de Comercio.

A pesar de que hubo una caída en las exportaciones peruanas, estas han venido recuperándose de manera exitosa, exportando US$ 4.2 millones durante los cinco primeros meses del 2019, expandiéndose desde los US$ 294 mil registrados en el mismo periodo del año anterior.

La oferta exportable peruana se basa en el fruto pelado de forma artesanal, realizado por las comunidades de la región de Madre de Dios. Otro punto importante para el exportador peruano es familiarizarse con los principales estados norteamericanos que importan castañas.

Estos son Nueva York y California, los cuales presentaron importaciones de US$ 23.64 millones y US$ 22.2 millones respectivamente en el 2018.

Considerando la tendencia del consumidor estadounidense por productos naturales y saludables, es importante que se puedan realizar acciones que fortalezcan la presencia del producto peruano en este mercado.

Primero, que puedan identificar nichos que busquen este tipo de productos como alternativas de fuentes de proteínas y grasas saludables.

Asimismo, presentaciones listas para el consumidor final como mantequilla de castaña o cremas naturales, barras e incluso productos para la industria cosmética como aceites naturales, serían bien vistos en este mercado, por lo que se recomienda a las empresas peruanas del sector considerar estas opciones.

Mercado de snacks

De acuerdo a la consultora IbisWorld, las ventas de snacks en Estados Unidos alcanzaron los US$ 42,600 millones en el 2018. El crecimiento de esta industria se ha mantenido constante en 1.7% de promedio anual y, según esta misma fuente, se espera que se mantenga durante los próximos cinco años hasta alcanzar los US$ 44,600 millones.

Según Statista, el consumo de nueces per cápita en este país ha crecido desde 3.6 hasta 4.8 libras entre el 2008 y el 2017. De forma más específica, es la generación millennial la dominante en el consumo de snacks saludables, ya que de acuerdo a Mintel, tienden a consumirlos cuatro o cinco veces al día más que personas de otras generaciones.

Además, según La Oficina de Trabajo y Estadística (USBLS, por sus siglas en inglés), el ingreso per cápita disponible se incrementará en 2.2% durante los próximos años hasta el 2026, motivando a los consumidores a adquirir productos de alta calidad. Esta industria se encuentra fuertemente ligada a la conciencia del consumo de alimentos saludables y al ingreso disponible. Adicionalmente, las valoraciones positivas sobre el consumo de snacks naturales sugieren que habrá varias oportunidades en este sector del mercado.

Es así que dentro de esta industria, la cual ha contado con un importante crecimiento, uno de los principales ingredientes consumidos son las castañas, también conocidas como nueces del Brasil o nueces del Amazonas.

A este fruto seco se le atribuyen varios beneficios para la salud como propiedades antiinflamatorias, regular los niveles de azúcar en la sangre, reforzar el sistema antioxidante del cuerpo y combatir la ansiedad, gracias a que es alto en grasas saludables y cuenta con un alto contenido de proteínas.

Asimismo, de acuerdo a un estudio realizado por American Journal of Clinical Nutrition, el consumo diario de castañas es efectivo para aumentar los niveles de selenio en el organismo, los cuales están relacionados a la prevención de enfermedades como el cáncer y a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Así, además de su consumo como snack junto con otras nueces, también es utilizado como ingrediente en repostería, ensaladas, coberturas y demás.

Otro factor que aporta al incremento del consumo de castaña es la línea de productos elaborados en base a este ingrediente. Entre ellos se encuentran las cremas para untar, las cuales de acuerdo a Mintel cuentan con 70% de participación en esta industria valorizada en US$ 3,900 millones.

Marcas estadounidenses como Vor Foods, Dastony y Blue Montains Organic cuentan con mantequillas y cremas de castaña como parte de su oferta en presentaciones a granel y listas para el consumidor. Otro ejemplo es la barra energética que incluye castañas en su elaboración. Empresas como Taste of Nature y Riverside Natural Foods tienen este tipo de producto.

Adicionalmente, la empresa estadounidense Pacific Botanicals comercializa harina de castañas para la elaboración de postres veganos y batidos, por mencionar algunos ejemplos.