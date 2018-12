Hong Kong podría entrar en recesión en 2019, dice Deutsche Bank

Hong Kong podría caer en una recesión en 2019 por el enfriamiento del mercado inmobiliario y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Eso es lo que opinan los economistas de Deutsche Bank AG , quienes citan el mercado inmobiliario como principal preocupación. Estos economistas señalan que Hong Kong ha atravesado cinco ciclos inmobiliarios desde mediados de 2003 y ha comenzado una sexta desaceleración conforme el aumento de tasas de interés frena el consumo.

El banco alemán espera una caída del 15% en el precio de las propiedades para mediados de 2019 y advierte que la economía solo registrará una recuperación modesta en 2020.

Probablemente esto sea suficiente para llevar el crecimiento del consumo por debajo de cero antes de una débil recuperación a finales del próximo año, escribieron economistas de Deutsche Bank, dirigidos por Michael Spencer, en un comentario. "Con la desaceleración de los ingresos de exportación, esta perspectiva de consumo podría significar que la economía experimenta una recesión".

El Gobierno de Hong Kong pronostica que el crecimiento se desacelerará al 3,2 por ciento en 2018 después de crecer un 3.8% el año pasado.

Si bien Deutsche Bank no espera un cambio en el mecanismo del tipo de cambio de Hong Kong, un crecimiento muy débil unido a una caída de los precios podría avivar las expectativas de una devaluación del dólar de Hong Kong, escribieron los economistas.

"Una combinación de un crecimiento muy débil y la caída de los precios (no solo los precios de las propiedades) podría llevar un día a una devaluación del HKD. Creemos que al menos una de esas condiciones se cumplirá el próximo año", señalaron.

