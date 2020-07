Los dos mayores grupos de acreedores de Argentina valoraron este miércoles la nueva oferta lanzada por el país suramericano para reestructurar bonos de ley extranjera por US$ 66,238 millones, pero advirtieron que aún resulta insuficiente para poder darle su apoyo y se mostraron dispuestos a seguir negociando.

"La oferta revisada de reestructuración de deuda de Argentina es un paso en la dirección correcta", señalaron en un comunicado conjunto el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos (Ad Hoc Bondholder Group) y el Grupo de Titulares de Bonos de Canje de Argentina (Argentine Exchange Bondholder Group).

Sin embargo, aclararon, la nueva propuesta "no alcanza" como para que pueda "ser apoyada por los acreedores más importantes de Argentina".

Ambos conglomerados de tenedores de bonos, liderados por fondos de inversión como Blacrock, Fideliity, Ashmore y Monarch, afirman poseer en forma conjunta un 30% de los bonos incluidos en la oferta de reestructuración.

Este conjunto de acreedores es el que ha mostrado una posición más dura en todo el proceso de negociación desde que en abril pasado Argentina lanzara su propuesta inicial de canje, que fue mayoritariamente rechazada.

En el marco de este proceso, los grupos Ad Hoc y Exchange terminaron por alinear sus posiciones y presentar contraofertas en forma conjunta.

En su comunicado de este miércoles, aseveraron que no fueron consultados por Argentina sobre los términos de la nueva propuesta que el Gobierno de Alberto Fernández hizo pública el pasado domingo.

La nueva oferta contiene varias mejoras respecto a la lanzada inicialmente en abril, entre ellas, una menor quita de capital, mayores cupones de interés, menor plazo de gracia para empezar a pagar y el reconocimiento de los intereses corridos, además de la concesión de ciertas cláusulas legales que eran exigidas por los dos mayores grupos de acreedores.

Expertos han valorado la nueva propuesta en unos US$ 53.5 por cada US$ 100 de la deuda a canjear, desde un valor presente neto de US$ 40 implícito en la oferta inicial de Argentina y un valor de US$ 62 pretendido en la última contraoferta de estos dos grupos de acreedores.

Dispuestos a negociar

Según Ad Hoc y Exchange, la enmienda presentada esta semana y cuyo plazo de adhesión cierra el 4 de agosto, "no refleja el aporte vitalmente necesario de los grupos de acreedores más grandes de Argentina" para lograr una reestructuración de la deuda "exitosa".

Con todo, señalaron que, si bien no aceptan la nueva propuesta de Argentina, resulta alentador que ésta proporcione "una base para un compromiso constructivo".

"Estamos preparados para entablar conversaciones sobre modificaciones a la propuesta que puedan lograr una reestructuración consensuada, y creemos que todavía es posible un camino hacia la resolución completa de los problemas restantes", afirmaron.

Añadieron que "romper el estancamiento" en las negociaciones entre Argentina y sus acreedores es una "alternativa mucho mejor" que entrar en "otro ciclo de rechazo y estudio de alternativas más drásticas" por ambas partes.

Sostuvieron que "una reestructuración consensuada es la mejor ruta posible hacia un retorno de Argentina a los mercados internacionales de capitales y un futuro económico sostenible para el país y su gente".

“Nosotros, como los mayores acreedores de Argentina, seguimos listos para abordar los debates finales con responsabilidad y buena fe, e instamos a Argentina a unirse a nosotros sin demoras en este esfuerzo”, concluyeron.