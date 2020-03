Las conversaciones de la OPEP+ terminaron en un rotundo fracaso, lo que augura el fin de una alianza diplomática entre Arabia Saudita y Rusia que ha apuntalado los precios del crudo y ha cambiado el equilibrio de poder en el Medio Oriente.

Los precios del petróleo se desplomaron después de que Rusia se negara a ceder a la voluntad de Arabia Saudita, incluso después de que los miembros de la OPEP aumentaran su apuesta en una reunión tarde en la noche en un hotel de Viena.

Arabia Saudita quería reducir la producción para compensar el impacto del coronavirus en la demanda. Pero Moscú tenía otra idea. El presupuesto de Rusia es más resistente a los bajos precios que el de sus aliados del Medio Oriente y el país está apostando a que los bajos valores del crudo le ayudarán a anular a sus rivales que producen shale estadounidense.

Eso no es bueno para gigantes de la energía como Exxon Mobil Corp., países desde Latinoamérica hasta Asia que dependen de los recursos, y compañías como BP Plc que intentan reinventarse como productores más ecológicos. Sin embargo, los precios bajos serán un incentivo para algunas economías y un bienvenido estímulo frente al violento virus.

Formalmente, la reunión de la OPEP+ continuó en Viena, pero delegados de varios países dijeron que no habrá acuerdo.

El fracaso de las conversaciones conlleva un doble riesgo para el mercado petrolero, donde los precios ya están en su nivel más bajo en más de dos años. La agrupación no solo no podrá compensar la fuerte caída de la demanda producto del coronavirus, sino que el actual recorte de 2.1 millones de barriles por día del grupo no continuará después de fines de este mes.

Los comercializadores de petróleo ahora buscarán señales que indiquen si Arabia Saudita, Rusia o cualquiera de los otros países pertenecientes a la OPEP+ -liberados de las restricciones de la agrupación y con déficits presupuestarios que compensar-, podrán realmente aumentar la producción. Es posible que lo hagan, dijo un delegado.

El petróleo caía hasta 6.9% a las 3:07 p.m. en Londres, su nivel más bajo desde julio del 2017.

Se trata del peor de los escenarios para la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que apostó todas sus fichas a que podría convencer a Rusia a unirse a una reducción del suministro de 1.5 millones de barriles. El conflicto es la mayor crisis desde que Arabia Saudita, Rusia y más de otras 20 naciones crearon la alianza OPEP+ en el 2016, formando un grupo que controla más de la mitad de la producción mundial de petróleo.