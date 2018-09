FMI señala "avances importantes" en la negociación con Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló este lunes "avances importantes" con el gobierno de Argentina en la negociación de un nuevo acuerdo para estabilizar la economía del país sudamericano, cuya moneda sufre una depreciación acelerada desde finales de abril.

"Se están haciendo avances importantes hacia el fortalecimiento del plan de política económica de la Argentina, respaldado por el Acuerdo Stand-By con el FMI", indicó la institución financiera multilateral en un comunicado.

El FMI y el gobierno de Mauricio Macri acordaron en junio un programa de auxilio de US$ 50,000 millones a tres años, de los que ya se entregaron US$ 15,000 millones. Pero esto no logró frenar la corrida cambiaria y el peso acumula una pérdida de más de 50% en lo que va del año.

El gobierno espera que el FMI apruebe acelerar los desembolsos para garantizar el pago de la deuda y prometió a cambio llevar su déficit, que fue de 3.9% en 2017, a cero en 2019.

El equilibrio fiscal es la principal exigencia del FMI, que este lunes destacó el progreso de las conversaciones.

"Durante la última semana, un equipo del FMI encabezado por el señor Roberto Cardarelli ha mantenido reuniones productivas en Buenos Aires con funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central de Argentina", indicó.

"Estamos trabajando arduamente para concluir estas conversaciones a nivel técnico pronto y presentar una propuesta al Directorio Ejecutivo del FMI", añadió.

El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, negó que Buenos Aires esté buscando fondos adicionales más allá del monto acordado.

Macri, un presidente de centro-derecha, está sometido a una fuerte presión en tanto el peso continúa devalúandose y la recesión empeora. Y enfrenta una creciente oposición de la población por buscar ayuda del FMI, visto por muchos como responsable de los problemas económicos.

El mercado, en tanto, está pendiente de que el FMI le anticipe a Argentina fondos para cubrir sus necesidades inmediatas de financiamiento y ganar la confianza de los inversores.