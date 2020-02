La FIFA anunció la creación de un fondo para ayudar a los futbolistas que se quedan sin cobrar sus salarios cuando los clubes en los que juegan atraviesan dificultades financieras o se disuelven.

El sindicato mundial de jugadores Fifpro estima que alrededor de 50 clubes en 20 países, principalmente en Europa del Este y Asia, han cerrado en los últimos cinco años, dejando a cientos de jugadores sin pago. En muchos casos, los clubes se han restablecido rápidamente con un ligero cambio de nombre, sostiene.

La FIFA dijo que había llegado a un acuerdo con Fifpro para reservar US$ 16 millones para el fondo hasta el 2022.

"Se pretende ofrecer asistencia económica a aquellos jugadores a quienes los clubes adeudan retribuciones contractuales y que no tienen la oportunidad de llegar a percibirlas", dijo la FIFA en un comunicado.

El presidente de Fifpro, Philippe Piat, sostuvo que los jugadores se ven sumidos "en la incertidumbre y la precariedad" cuando sus clubes cierran.

"Muchos de estos clubes cerraron para evitar pagar los sueldos pendientes, y se transformaron en unos clubes supuestamente nuevos", señaló.

Roy Vermeer, jefe del departamento legal de Fifpro, dijo que los jugadores, a menudo de África o Sudamérica, a menudo tienen problemas para volver a conseguir club y deben regresar a sus países.

"Los jugadores se quedan sin nada y tienen que salir a buscar un nuevo club, lo cual no es fácil porque en estos casos generalmente no son jugadores de alto nivel", relató. "En algunos casos pasan por tres clubes seguidos donde no se les ha pagado".

Vermeer sostuvo que es relativamente fácil para un club declararse en bancarrota, comenzar de nuevo en una liga de aficionados y volver rápidamente a las principales categorías.

“Hay casos en los que el club juega en una liga amateur durante una temporada, la gana cómodamente, es promovido a la segunda división al año siguiente y luego a primera”.

