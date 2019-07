Facebook sigue en la mira de las autoridades antimonopolio de la Unión Europea

Facebook Inc. está bajo el escrutinio de los reguladores antimonopolio europeos que desean información sobre si la red social usa su tamaño para aplastar a sus rivales más pequeños.

La Comisión Europea ha enviado cuestionarios a clientes y competidores de Facebook sobre una variedad de prácticas, según dos personas familiarizadas con el tema. Se ha pedido a las empresas que respondan la próxima semana, dijo una de las personas, quienes pidieron no ser nombradas porque la investigación está en sus primeras etapas y no es pública.

Las autoridades están analizando la plataforma de ventas de Facebook y cómo usa y comparte los datos de las aplicaciones, dijo una de las personas.

Un vocero de la Comisión Europea declinó comentar y Facebook no respondió a una solicitud de comentarios. MLex informó sobre el movimiento de la UE el martes 2 de julio temprano.

Margrethe Vestager, la directora antimonopolio de la Unión Europea, dijo el año pasado que estaba interesada en correos electrónicos filtrados de Facebook que incluían una amenaza de limitar a potenciales rivales el acceso a datos. La compañía se ha convertido en un saco de boxeo para los reguladores europeos desde las revelaciones de que permitió que los datos de millones de usuarios fueran compartidos con la consultoría política Cambridge Analytica.

La UE también está estudiando cómo Amazon.com Inc. recopila datos de minoristas a través de su plataforma, uno de varios casos que analizan si las empresas de Internet juegan limpio. Apple Inc. y Google, de Alphabet Inc., han atraído quejas antimonopolio sobre cómo tratan a sus competidores.

Por separado, Facebook se enfrenta a investigaciones de privacidad sobre sus políticas y violaciones de datos y fue multada por la UE por no proporcionar información correcta durante la revisión regulatoria de su toma de control de WhatsApp.

La recopilación de información de la UE puede permitir que el sucesor de Vestager decida si seguir adelante con una investigación después de que Vestager deje el cargo este año.