Los fabricantes de vehículos eléctricos van con todo

Por Nathaniel Bullard

El año pasado, los consumidores del mundo compraron más de 2 millones de vehículos eléctricos . Para 2025, comprarán 10 millones; para 2040, 56 millones, de acuerdo con la perspectiva a largo plazo para los vehículos eléctricos de BloombergNEF. El informe analiza la manera en que esta flota transformará el transporte a medida que los 421,000 buses eléctricos de China se unen a los vehículos personales.

A medida que la expansión de la flota eléctrica eleve la demanda de electricidad, también socavará la demanda de millones de barriles de petróleo.

A nivel global, más de la mitad de las ventas de nuevos vehículos serán eléctricos para 2040, pero la cifra varía de región en región. En China, el mayor mercado de automóviles del mundo, la cifra estará más cercana a 70%; es casi igual en Europa . Estados Unidos se queda relativamente atrás, con solo 60%.

El análisis de mis colegas incluye algunos indicadores del mercado en el corto plazo, además de sus proyecciones a largo plazo para la adopción de los vehículos eléctricos. Una de las más claras es la inversión de los fabricantes en capacidad de producción.

BloombergNEF rastrea más de US$ 100,000 millones en inversión entre solo 4 fabricantes: Volkswagen AG , Hyundai Kia Automotive Group , Chongqing Changan Automobile Co Ltd. y Daimler AG; VW solo representa más de US$ 50,000 millones.

Los fabricantes deben estar produciendo algo con toda esa capacidad, por supuesto. BloombergNEF también rastrea los lanzamientos de modelos planeados. Para 2025, los fabricantes ofrecerán casi 400 modelos de vehículos eléctricos. VW presentará 80 por su cuenta, lo cual es razonable, dado que está invirtiendo más en su fabricación. La alemana Bayerische Motoren Werke AG lanzará 47.

China se ve enorme en cualquier análisis del futuro del mercado global automotriz. Ya es por sí solo un mercado más grande que Norteamérica o Europa. Más importante, sin embargo, es que también ha sido la principal fuente de crecimiento global en la demanda de automóviles en las últimas dos décadas.

Los consumidores de todo el mundo compraron 47.5 millones de autos nuevos en 2001 y 81.4 millones el año pasado. El crecimiento de China en ese periodo, de 2.4 millones a 28 millones, representa 76% del incremento en la demanda global.