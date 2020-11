Internacional







Evasión fiscal cuesta US$ 427,000 millones al año, afirma Tax Justice Network El informe afirma que las multinacionales pagan muchos menos impuestos de los que deberían gracias a que desplazan el equivalente a US$ 1.38 billones en beneficios de los países donde se generan a los paraísos fiscales o a países con muy baja imposición que no siempre pertenecen a listas negras como las elaboradas por la Unión Europea.