Estudiantes latinos en Francia en el limbo tras el aumento en el pago de matrículas universitarias

Seis meses después de que Francia anunciara un fuerte incremento de las matrículas universitarias para los alumnos no europeos, muchos estudiantes latinoamericanos siguen en el limbo y no saben si podrán continuar estudiando en este país.

El pasado 9 de octubre, el primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció el aumento de las tasas en estudios superiores para alumnos no residentes en el Espacio Económico Europeo (EEE) a partir del 2019.

"Bienvenue en France" ("Bienvenido a Francia") es el nombre que recibió el proyecto, que busca atraer a estudiantes extranjeros a las mejores universidades del mundo. El Gobierno se fijó acoger a 500,000 estudiantes internacionales cada año de aquí al 2027, frente a los 300,000 que recibe actualmente.

"El aumento (de las tasas) solo corresponde a una parte del precio real", afirmó entonces Philipe.

El Ministerio de Educación calcula que el nuevo costo por la matrícula estará entre 3,000 y 4,000 euros, frente a la suma de 300 euros que se pagaban hasta este curso.

Ante esta iniciativa muchos estudiantes latinoamericanos se han visto afectados, y algunos están pensando incluso volver a sus países, según contaron.

"Creo que no voy a poder estudiar aquí porque no tengo dinero suficiente para pagar esta inscripción tan alta", comentó Daniela Gómez, una estudiante colombiana que llego hace seis años a París con la idea de escapar de "la educación elitista" de su país.

"En Colombia solo los que tienen dinero y vienen de una familia bien, pueden acceder a (las universidades de) Los Andes o a la Javeriana", agregó Gómez.

Desde el anuncio de esta medida, sindicatos estudiantiles de diferentes ciudades francesas como Lyon, Montpellier, Rennes y Estrasburgo anunciaron su apoyo a la comunidad extranjera.

"El personal técnico, administrativo, profesoral, directivo e incluso del consejo de la universidad está en contra de este aumento impuesto por el Gobierno", afirmó un profesor de fotografía de la Nueva Sorbona (París 3), Eugenio Prieto.

"La educación pública tiene que ser accesible a la mayoría de la población" agregó.

La preocupación por parte de los estudiantes se ha visto reflejada en manifestaciones y bloqueos universitarios, que se iniciaron el año pasado.

En la última manifestación, el pasado 19 de marzo, los estudiantes de diferentes liceos en París decidieron apoyar las protestas de los universitarios porque piensan que en un futuro también se verán afectados por una eventual privatización de las universidades.

"La educación no es elitista, es algo que debe ser asequible a todos y para todo el mundo, más allá de las fronteras... Yo como estudiante francesa digo ¡no al aumento de las matrículas!", comentó a Efe una estudiante de la universidad Paris 8, Indira Akam.

"Al comienzo me asusté mucho. Participé en diferentes protestas, hoy en día estoy un poco en el limbo, porque no se qué me toca pagar y no hay suficiente información", explicó la estudiante colombiana María del Mar Rodríguez.

Según el Gobierno, el aumento no se aplicará a los estudiantes que ya se encuentran estudiando en Francia, a menos que cambien de ciclo universitario, pero las dudas persisten.

"París es una ciudad muy costosa... Esta noticia ha sido un balde de agua fría para los latinoamericanos que planeaban venir a estudiar a Francia" añadió Rodríguez.