España destinará US$ 45 millones a la cooperación al desarrollo en Latinoamérica, repartidos en varias iniciativas entre las que destacan la adquisición de participaciones en un fondo para pymes o un préstamos de US$ 20 millones a República Dominicana.

El gobierno español aprobó esa partida presupuestaria de la que se beneficiarán además otros países de la región como Colombia, Perú, Bolivia o Paraguay.

El crédito de US$ 20 millones a 18 años a la República Dominicana tiene el objetivo de participar en el proyecto Prorural, destinado a reducir la pobreza monetaria y la vulnerabilidad de las familias rurales.

España abonará además US$ 450,000 a FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, por el coste de preparación y supervisión del proyecto.

La partida presupuestaria autoriza asimismo la adquisición por valor de US$ 7 millones de participaciones en Andes Plus Fund I, L., un fondo que proporciona financiación a pymes que dan servicio a comunidades locales subatendidas y que se focaliza en Colombia y Perú, con posibilidad de ampliarse a países como Bolivia, Paraguay o Ecuador si el fondo supera los US$ 30 millones.

El gobierno español además da luz verde a un préstamo de US$ 15 millones y nueve años de amortización a Banco Azul de El Salvador S.A., con el objetivo de incrementar la cartera de crédito para las pequeñas y medianas empresas de ese país, así como para financiar proyectos de energía limpia.

También recibirá un crédito, en este caso por importe de 3 millones de euros y un plazo de ocho años, SICSA, la Sociedad para la Inclusión de la microempresa en Centroamérica y El Caribe, que da servicios a las redes nacionales de microfinanzas y opera en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, Países de Asociación de Renta Media y también en Costa Rica o Panamá, de Cooperación Avanzada.

Todas estas iniciativas se hacen a cargo de Fonprode, el Fondo para la Promoción del Desarrollo, que administra la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).