Por Faye Flam

Los modelos científicos muestran una probabilidad razonablemente alta de que el coronavirus de Wuhan acelere su propagación fuera de China. Eso es preocupante, por decir lo menos. Sin embargo, a medida que las noticias se vuelven más oscuras, el tono de la cobertura de los medios va en la dirección errónea, ya que ofrece demasiada confianza.

Es muy improbable que se convierta en un escenario de pesadilla tomado de películas como "Contagio". No es una amenaza inmediata para la vida de la mayoría de las personas. No obstante, si se propaga tanto como algunos cálculos confiables predicen, la enfermedad podría perturbar fácilmente los negocios y las vidas cotidianas de millones de personas.

Dadas todas las demás amenazas en el mundo —terremotos, armas nucleares, calentamiento global, gripe—, era poco realista esperar que las personas se prepararan para un nuevo brote viral antes de que la amenaza fuera inminente. Ahora son los locos los que no hacen más.

¿Qué implica la preparación? Nada drástico; principalmente, planeación previa, asegura Peter Sandman, consultor independiente sobre comunicación de riesgos. Las personas pueden planear qué harán si se enferman o si la escuela de sus hijos es cerrada. Las empresas pueden planear para escenarios de ausentismo y pueden pensar cuáles empleados son esenciales para reemplazarlos en caso de que se enfermen mucho para —o les dé mucho miedo— ir a trabajar.

Hay una razón por la que tantos científicos han abandonado lo que estaban haciendo para estudiar este virus en particular. Los virus que recientemente han saltado de otras especies —como los murciélagos— a la población humana exigen atención inmediata.

Como explica el virólogo de la Universidad de Purdue David Sanders, no tenemos defensas para esos virus, y ellos no están bien adaptados a nosotros. Los virus que causan, por ejemplo, la gripe, han tenido tiempo de evolucionar de modo que usualmente evitan matar a su portador humano. Es así como se convierten en virus exitosos: se dan tiempo para propagarse. Sin embargo, cuando un nuevo virus salta por primera vez a los humanos, "hay un desequilibrio entre el sistema inmunológico y el virus entrante".

Esa es una de las razones por las que la gripe de 1918 fue tan mortal. Esa cepa acababa de recoger material genético de una gripe aviar y solía desencadenar una reacción inmunológica extrema llamada tormenta de citocinas que dañaba los pulmones. La mayoría de las muertes se debieron a infecciones secundarias que se aferraban al tejido pulmonar dañado de los pacientes de gripe. Después de que la pandemia terminó, el mismo virus evolucionó y circuló por décadas como una gripe estacional menos mortal. Eso es algo qué recordar cuando aparecen los titulares según los cuales la gripe es el "verdadero riesgo" esta temporada.

La gran incógnita ahora es cuán fácil será para el coronavirus propagarse y cuántos casos invisibles hay por ahí. Este tipo de brote es como una pirámide, en la que los muertos y los enfermos graves están en la cima y la base está compuesta de personas poco o para nada enfermas, pero que pueden portar o transmitir la enfermedad. Aún no hay idea del periodo de incubación del virus, el cual los CDC de EE.UU. estiman que puede ser de entre 2 y 14 días.

Una de las razones por las que el SARS no se convirtió en la catástrofe global que algunos temían es que el virus era menos contagioso antes de que aparecieran los síntomas más severos. Una vez las personas empezaban a sentirlos, solían quedarse en casa o ir al hospital; de ahí que muchas transmisiones se dieran en hospitales o a través de personas que habían estado enfermas pero empezaron a sentirse mejor.

Los médicos y los funcionarios de salud pública aún no se ponen de acuerdo sobre si el virus está siendo propagado por personas que no presentan síntomas. De acuerdo con la revista Science, los modeladores consideran ésta una incógnita vital.

Sandman, el experto en comunicación, hace énfasis en que el tiempo es vital en esta situación. Ya sea que 100,000 personas o 1 millón contraigan la enfermedad, la situación será mucho peor si lo hacen en el transcurso de un mes que en un año. Si es más rápido, podría haber escasez de medicamentos, hacinamiento hospitalario y consecuencias económicas por la falta de continuidad de los negocios.

Hasta ahora, los expertos han hablado principalmente en términos de dicotomía: o la enfermedad es controlada, o no. Un punto intermedio sigue siendo una posibilidad grande. Como escribí en una columna previa, muchos expertos consideran que las restricciones de viaje y las cuarentenas extremas no serán suficientes para mantener la enfermedad bajo control; ya está demasiado propagada. No obstante, esas medidas sí deberían desacelerar la propagación. Incluso si el retraso es mínimo, como calculan algunos expertos, deberíamos usar ese tiempo para prepararnos.

La OMS y los CDC han estado brindando suficiente información, pero no han hecho énfasis en que la preparación se justifica. La OMS tiene el lema “Hechos, no miedo”, pero estos no son mutuamente excluyentes, dice Sandman. “Algunas veces, los hechos dan miedo”.