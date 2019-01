¿Cómo usan su tiempo y energía los millonarios en comparación a una persona promedio?

Los millonarios hacen las cosas un poco diferentes a las personas comunes, incluyendo el tiempo que utilizan para ocupar su mente y actividades. Esto lo demuestra un estudio reciente dirigido por Sarah Stanley Fallaw del Affluent Market Institute.

La escritora del libro “ The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth ”, en donde entrevista a más de 600 millonarios en América, cuenta cómo una de estas personas utilizan su tiempo para dedicarlas a ciertas actividades y pensamientos que pueden ayudar a la construcción de su propia riqueza.

“Concentrarse en sus objetivos puede relacionarse con la construcción de una fortuna, sin importar la edad y la ganancia”, escribe ella. “Las decisiones que hacemos, particularmente relacionadas a nuestro tiempo, energía y dinero, impactan en nuestra habilidad para convertirnos en independientes económicamente”.

Los millonarios, por ejemplo, utilizan más su energía en su crecimiento personal. Ellos invierten un aproximado de 5 horas a la semana para leer algo que les causa placer, y casi 6 horas a la semana ejercitándose. En Norteamérica, el ciudadano común usa 2 horas y media en esas actividades, según la investigación de Stanley Fallaw.

Lo más probable es que el americano común utiliza más su tiempo para utilizar sus redes sociales o jugar videojuegos, cosas que los millonarios no invierten su tiempo en ello. Ellos utilizan hasta 2 horas y media a la semana en sus aplicaciones comparadas a las 14 horas que gastan los demás en la misma actividad.

Pero los millionarios hacen algunos sacrificios para sacarle el máximo provecho a su tiempo. Ellos duermen un aproximado de 8 horas menos a la semana y trabajan más de 6 que un americano promedio. Fallaw utiliza una fórmula para clasificar a los trabajadores con su potencial ganancia en el mercado: sus años, multiplicado por el monto bruto de ingresos al hogar antes de los impuestos, dividido por 10.

De esta manera, identifica a los Acumuladores por debajo de su Riqueza (UAW), que son los que su valor real es menor a un cuarto de lo que deberían estar ganando basado en sus años y sus ganancias, así como a los Acumuladores Promedios de Riqueza (AAW), quienes son los que están a la par de lo que esperan ganar. Por último, están los Acumuladores Prodigiosos de Riquezas (PAW), que tienen un valor mayor al doble de lo que dice su nivel.

Según Stanley Fallaw, UAWs trabajan más horas al mes (185) que los PAWs (casi 141). “Nuestra investigación ha demostrado que los UAW deben tener ingresos constantes para mantener su costumbres de consumo, dejando poco tiempo para planear, leer y contemplar ciertas inversiones”, escribe la autora.

Además, también se refiere al uso de las redes sociales. Los UAW utilizan un aproximado de 14 horas al mes en ellas, mientras que los PAW gastan hasta 9 horas al mes en sus redes. En resumen, mientras más distracciones tenga una persona, los menos objetivos la misma está destinada a completar.

“Las distracciones son razones significantes de por qué nos cuesta tanto ser financieramente independientes o alcanzar ciertas metas”, agrega la autora. “Sabemos ahora que mientras más podamos concentrarnos sin distracciones, mejor podremos construir una riqueza a largo plazo”.

Pero todas las distracciones no son malas. Otra cosa que puede ayudar a las personas a construir su riqueza es escoger un hobby, como la mayoría de las personas exitosas hacen. Por ejemplo, Bill Gates juega “bridge” y Jack Dorsey hace caminatas. Ambos son millonarios.