Los principales patrocinadores corporativos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 respaldaron al Comité Olímpico Internacional tras el aplazamiento decidido el martes, y expertos familiarizados con los contratos dijeron que las compañías probablemente no pedirán la devolución de miles de millones de dólares comprometidos para el evento.

Catorce compañías globales, incluidas Coca-Cola Co, Procter & Gamble Co e Intel Corp gastaron US$ 500 millones este año y comprometieron cerca de US$ 4,000 millones en contratos multianuales para ser patrocinadores de primer nivel, según la firma de investigación Global Data.

Los Juegos de Tokio se pospusieron para el 2021, el primer aplazamiento en los 124 años de historia moderna del evento, debido a la pandemia de coronavirus, que ha llevado a gobiernos a cerrar negocios en todo el mundo.

Momentos después del anuncio, tres patrocinadores principales, Procter & Gamble, Intel y Coca-Cola, reafirmaron su compromiso con los juegos.

"Como el patrocinador más antiguo de los Juegos Olímpicos, seguimos comprometidos a trabajar junto con el COI y el TOCOG (Comité Organizador de Tokio) para crear un evento exitoso y seguro", dijo un portavoz de Coca-Cola.

A pesar del grave costo financiero para los patrocinadores, las compañías generalmente se consideran socias de largo plazo del Comité Olímpico Internacional (COI).

"Sin duda, el COI y Japón están trabajando mano a mano con esos 14 patrocinadores", dijo Jason Karlov, socio de la firma de abogados Barnes & Thornburg, que ha estado involucrado previamente en contratos con patrocinadores del COI.

Más allá de los Juegos Olímpicos, la pandemia ha forzado la cancelación de casi todos los eventos deportivos en los próximos meses. Abogados involucrados en esos negocios dijeron que muchos patrocinadores corporativos, a menudo compañías más pequeñas afectadas por el brote, están tratando de retirarse y recuperar su dinero.

No obstante, incluso si una empresa quiere que se le devuelva el dinero de su patrocinio olímpico, es poco probable que el acuerdo al que llegó con el COI lo permita, según los abogados familiarizados con los contratos.

Los dólares de patrocinio son cruciales para las operaciones del COI, una organización sin fines de lucro financiada principalmente por los derechos de transmisión y los ingresos de los patrocinadores más grandes.

Las empresas generalmente pagan una parte del contrato total por adelantado cuando firman y el resto se paga en cuotas durante la vigencia del acuerdo comercial.

A algunas compañías les puede resultar difícil permanecer con contratos caros a largo plazo, ya que la propagación del coronavirus está teniendo un costo enorme en la economía global, dijo un alto ejecutivo de medios.

“Creo que definitivamente es una posibilidad que algunos patrocinadores busquen terminar su patrocinio por completo, basándose en dificultades primordiales”, dijo James Johnston, socio de la firma de abogados Davis y Gilbert, que representa un patrocinador actual del COI. “Nada se descarta”, agregó.