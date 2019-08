Por Michael Strain

La carga arancelaria del conflicto comercial entre Estados Unidos y China está “cayendo casi un 100% sobre China”, argumentó el asesor económico principal del presidente Donald Trump, Larry Kudlow, la semana pasada. Pero eche un vistazo a lo que está sucediendo con la inversión empresarial en EE.UU. y es evidente que Kudlow está equivocado.

Algunas empresas pueden beneficiarse de la política comercial del presidente, especialmente las que compiten con las importaciones chinas. Muchas otras pueden perder. Y nadie puede asegurar cómo avanzará el conflicto de Trump con China en los próximos meses y años. Esto lleva a las empresas a retrasar las decisiones de inversión, con la esperanza de que algún día las perspectivas se aclaren.

Su paralizante incertidumbre es impulsada por los bruscos giros del presidente de una posición a otra. Las empresas parecen cada vez más convencidas de que no entiende los conceptos básicos de la economía internacional. Trump lamenta la fuerza relativa del dólar un día, al calificar a China como un manipulador de divisas, y al siguiente elogia las entradas de inversión extranjera que fortalecen al dólar. Con una comprensión tan precaria de los hechos de la situación, ¿cómo puede hacer una política predecible? ¿Cómo pueden las empresas anticipar lo que hará?

Al mismo tiempo, las circunstancias crean las racionalizaciones post hoc sobre el régimen comercial de Trump —que en realidad es un comerciante libre radical que usa aranceles para hacer que el comercio sea aún más libre en el futuro— cada vez menos persuasivo. Existe una creciente aceptación de que el presidente realmente es un proteccionista en sus fundamentos.

Estados Unidos había impuesto un gravamen del 25% sobre US$ 250,000 millones en importaciones chinas. En junio, Trump acordó no imponer aranceles adicionales y reiniciar las negociaciones comerciales con China. A principios de este mes, cambió de opinión abruptamente, al instituir un arancel del 10% sobre los US$ 300,000 millones restantes de las importaciones estadounidenses desde China, a partir del 1 de septiembre.

Pero luego llegó el martes, cuando aplazó gran parte de esta medida hasta diciembre. “Estamos haciendo esto para la temporada navideña”, explicó el presidente. “En caso de que algunos de los aranceles tengan un impacto en los clientes de EE.UU.”. Esto representa un impactante retroceso de su prolongada insistencia en que sus aranceles no tienen un efecto negativo en EE.UU.

¿Quién puede decir qué hará después? ¿Algo que ve en las noticias por cable lo impulsará a revertir el retraso? ¿Subirá los nuevos aranceles al 25% o más? Para las empresas en este entorno, el valor de opción de retrasar las decisiones de inversión es bastante alto.

Huseyin Gulen, de la Universidad de Purdue, y Mihai Ion, de la Universidad de Arizona, han intentado cuantificar el efecto de la elevada incertidumbre política en la inversión empresarial. En un artículo de 2016, muestran que una duplicación del nivel de incertidumbre política y reguladora —después de controlar las medidas de incertidumbre económica más amplia— se asocia con una disminución del 8.7% en la inversión.

Una nueva investigación sugiere que la guerra comercial sigue este patrón. Economistas de Goldman Sachs analizaron datos de 70 industrias y descubrieron que los sectores con la mayor participación de las ventas totales en China tenían gastos de capital notablemente más bajos a principios de 2018, cuando las tensiones comerciales comenzaron a intensificarse. Durante las dos décadas anteriores, esas mismas industrias invirtieron relativamente fuerte.

Por supuesto, si las empresas sienten un mayor pesimismo respecto a la guerra comercial, pueden no solo retrasar las inversiones (y las contrataciones) sino también recortar. Muchas encuestas muestran que el sentimiento empresarial se ha oscurecido notablemente. Algunos sugieren además un elevado riesgo de recesión.

Los efectos probables de la guerra comercial ayudan a explicar lo que sucedió con el auge de la inversión prometida después de los recortes de impuestos corporativos de 2017. La administración Trump estimuló el gasto empresarial con la mano izquierda, pero lo desaceleró con la derecha.

El presidente está trabajando en contra de algo más que sus recortes de impuestos. Al frenar el crecimiento económico, perjudica sus propias posibilidades de reelección. Uno pensaría que eso lo motivaría a llegar rápidamente a un acuerdo para guardar las apariencias con el presidente chino, Xi Jinping. Pero este presidente proteccionista parece no tener la claridad adecuada sobre lo que le conviene y no le conviene tanto a él como a la economía de EE.UU.