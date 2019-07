Empresarios de Alianza del Pacífico abren gran foro de debate sobre el bloque

Los líderes empresariales de la Alianza del Pacífico , bloque comercial formado por Colombia, Chile, México y Perú, abren este jueves en Lima un gran foro para discutir sobre el futuro del grupo, su desarrollo, integración y competitividad, antesala de la Cumbre presidencial los mandatarios del sábado 6.

Representantes de los más importantes gremios empresariales, inversores, grandes y medianas empresas y otros agentes económicos y políticos de los cuatro países, así como invitados de España y Ecuador, entre otros, se reunirán por dos días para analizar esos aspectos y otros como los servicios financieros, la promoción del crecimiento sostenible, la innovación y las relaciones entre empresa y medioambiente.

Los gobernantes de Colombia, Iván Duque, Chile, Sebastián Piñera, y Perú, Martín Vizcarra, participarán el viernes en la clausura de la reunión, en un panel dedicado a "La Alianza del Pacífico para la nueva década", el cual estará moderado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , Luis Alberto Moreno.

El mandatario de Ecuador, Lenín Moreno , acudirá a la cumbre en calidad de observador y el canciller ecuatoriano, José Valencia, participará en las actividades del evento empresarial desde el jueves en Lima.

Ecuador planea convertirse en miembro de pleno derecho de la Alianza del Pacífico , iniciativa con la que busca incrementar la producción y el comercio exterior.

Asimismo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, arribará a Lima y participará el viernes en las actividades con los ministros de comercio de la Alianza del Pacífico y se reunirá el jueves con empresarios españoles residentes en Perú.

El magnate mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim Domit participará el viernes en uno de los paneles sobre "Los pilares para crear una cultura de innovación" junto a Pearly Chen, representante de la firma HTC, y a Pedro Cortez, presidente de Telefónica del Perú.

En la sesión inaugural, el presidente Pro Tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), Alfonso Bustamante, ofrecerá la primera presentación sobre "La nueva agenda privada para el desarrollo" con los titulares de los capítulos del CEAP de Chile, Bernardo Larraín; de Colombia, Carlos Ignacio Gallego, y de México, Valentín Diez Morodo.

Los empresarios participarán en varios paneles, el primer día, en temas como las "Claves para fomentar la competitividad en Latinoamérica", el "El futuro de los servicios financieros" y "La nueva agenda privada para el desarrollo".

El viernes, las exposiciones serán sobre la "Educación, una gran apuesta por el desarrollo", "Promoviendo el crecimiento sostenible y desarrollo humano" y el "Comercio internacional en la Alianza del Pacífico y el mundo".

Ese día se entregará el Certificado Azul 2019 que otorga la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para promover el uso eficiente y las buenas prácticas en gestión responsable del agua en las empresas.

Entre los expositores de la cumbre estarán también el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Manuel Molano; la presidenta del Consejo Privado de Competitividad de Colombia, Rosario Córdoba, el presidente de la Comisión Nacional de Competitividad de Chile, Raphael Bergoeing, y el expresidente del Consejo de Ministros del Perú y titular del Consejo Privado de Competitividad Perú, Fernando Zavala.

Tras la reunión empresarial, está previsto que se desarrolle la XIV Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, en donde los presidentes firmarán una declaración sobre Medio Ambiente.

Los países que conforman la Alianza del Pacífico tienen una población total de 225 millones de habitantes, con un PBI per cápita de US$ 18,921 y registró exportaciones por US$ 616 millones, según cifras del 2018.

Según la organización, el bloque conformaría la séptima economía del planeta, y una de las dominantes en sectores como la minería.