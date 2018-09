Elon Musk es el fundador de PayPal y CEO de Tesla Motors, Solar City y SpaceX. Es uno de los personajes más admirados de estos tiempos. Es considerado un líder, un visionario, y sus empresas tienen la misión de cambiar el mundo de forma drástica.

¿Qué busca Elon Musk? Algunas de sus metas giran en torno a frenar el proceso de calentamiento global mediante el cambio de combustibles fósiles por energías renovables, sobre todo la energía solar. También piensa en una solución a la posible extinción de la raza humana mediante la evolución hacia una "civilización multiplanetaria" a través de la creación de una colonia humana permanente en Marte.

La revista Forbes calcula que actualmente su fortuna supera los 21 mil millones de dólares, y aunque en el listado del 2017 aparecía con una cifra menor -en el puesto 80 de los hombres más ricos del mundo-, este año podría pegar un salto y convertirse en uno de los 30 de mayor riqueza. En diciembre de 2016, este mismo medio aseguró que Musk ocupaba el puesto 21 entre las personas más poderosas del mundo.

Sin embargo, no siempre fue uno de los más ricos o poderosos. Musk vivió una infancia triste y solitaria en Sudáfrica, sobre todo tras la separación de sus padres. De hecho, si bien se fue a vivir con su papá, nunca tuvieron una relación fácil.

Infancia y juventud

Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Hijo de Errol Musk, ingeniero sudafricano, y de Maye Musk, nutricionista y modelo canadiense. Su hermana Tosca Musk es fundadora de Musk Entertainment y productora cinematográfica; su hermano, Kimbal, es director ejecutivo de la empresa de publicidad OneRiot.



A los 10 años, con su primer ordenador, un Commodore VIC-20, empezó a aprender programación por su propia cuenta. Dos años después, vendió su primer videojuego -llamado Blastar- por cerca de 200 dólares. En aquel entonces pasó por momentos difíciles; sus compañeros de escuela lo sometían a bullying por sus intereses poco comunes para ellos.



En el periodo entre los 12 y 15 años de edad entró en una crisis existencial influida por las lecturas de Nietzsche y Schopenhauer. En su hogar las cosas no iban mejor, la relación con su padre era bastante complicada. Sufría la violencia emocional de un progenitor incapaz de comprenderlo.



El servicio militar obligatorio le molestaba. Por tales motivos, a los 17 años, luego de graduarse de la secundaria en Pretoria, decidió salir de Sudáfrica y refugiarse con su madre en Canadá.



Sus padres se divorciaron y tuvo que emigrar con su madre a Canadá en junio de 1989. En 1992, gracias a una beca, pudo estudiar Administración de Empresas y Física en la Universidad de Pensilvania.



Recibió su título del Wharton School y permaneció un año más en la universidad para completar su segundo título en física. Tras obtener sus licenciaturas decidió dedicarse a Internet, las energías renovables y la conquista del espacio.

El legado de Musk

- Zip2

Zip2 se centró en el alojamiento y desarrollo de sitios web para empresas de medios de comunicación. En 1999 el éxito era latente, gestionaba un total de 200 webs, algo que lo llevó a venderla por 300 millones de dólares a AltaVista, subsidaria de Compaq Computer ese mismo año.



- PayPal

El siguiente paso sería X.com, una empresa que se dedicaba a controlar servicios y pagos financieros a través de la red mediante simples pasos. Su fusión con Confinity –empresa que permite la transferencia de dinero entre dispositivos Palm Pilot– daría lugar a la conocida Paypal Inc.



En tan solo 5 semanas, Paypal contaba con más de 100.000 clientes, algo que llevó a que competencia como Visa o eBay emprendieran acciones legales para cerrar Paypal. Esto no fue así y Ebay compraría la nueva empresa de Musk por 1.500 millones de dólares a finales del año 2002.



- SpaceX

El siguiente paso del joven emprendedor era la conquista del espacio. Así que creo la empresa Space X para construir cohetes de bajo costo y alta fiabilidad. En el 2008 firmó contrato por 1.600 millones de dólares con la NASA para realizar vuelos a la Estación Espacial Internacional como transporte de carga.



Y luego de muchos años y trabajar en este grande proyecto, Musk está centrando todo su trabajo para conseguir dos objetivos:



-El primero es el de poder realizar viajes tripulados por el espacio accesibles para cualquier tipo de persona.



- En segundo lugar enviar terrícolas a Marte, algo que se le antoja como el más ambicioso de los objetivos que se ha propuesto.



- Tesla Motors

El siguiente proyecto de Musk se llamó Tesla Motors, empresa que creó el primer auto eléctrico funcional. La principal inversión de la empresa fue la energía solar. La idea nació en 2003 en la empresa AC Propulsion, la cual contaba con un prototipo de auto eléctrico.



Musk quiso ayudar a diseñar un auto deportivo con la misma base de AC Propulsion. Para el año 2004, junto con Matt Tappenhig y Martin Eberhard, se creó Tesla Motors, con la intención de producir en masa el modelo T-Zero de AC Propulsion.



El empresario invirtió cerca del 98% del capital. El inicio de la empresa fue duro; el presupuesto para los primeros modelos rebasó lo esperado, pero lograron vender lo suficiente como para seguir desarrollando modelos. Para el 2012 se vendieron 2100 Tesla Roadster en diversos países. En 2015 se lanzó el Tesla Model X, diseñado para recorrer todo tipo de terreno.



- SolarCity

Musk es cofundador de SolarCity junto a su primo Lyndon Rive. Además, el sudafricano preside la junta directiva de la compañía al ser el principal inversor de la empresa.



La función de la compañía es crear productos fotovoltaicos y brindar servicios relacionados.



En el año 2011 se convirtió en la empresa número 1 de Estados Unidos en proveer sistemas de energía solar con el fin de poder aprovechar al máximo esta energía poco utilizada.



- Halcyon Molecular

En el año 2010, Musk invirtió 20,5 millones de dólares en Halcyon Molecular, una empresa de biotecnología que busca mejorar la vida de las personas y mejorar la media de esperanza de vida.



En una entrevista reveló cuales son para él las diez imprescindibles reglas del éxito:



1. Nunca te rindas

2. Que te apasione lo que realmente haces

3. No escuches a gente pequeña que no haya alcanzado el éxito

4. Toma riesgos

5. Haz algo importante

6. Enfócate en la señal, no en el ruido

7. Busca personas que resuelvan problemas

8. Júntate con los mejores profesionales

9. Realiza un gran producto

10. Y finalmente trabaja duro para lograr el éxito