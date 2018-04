Elon Musk afirma que Tesla será rentable en la segunda mitad del 2018

(EFE).- El fundador de Tesla, Elon Musk, afirmó que la empresa fabricante de automóviles eléctricos "será rentable" en la segunda mitad del año y que no necesitará recurrir a los mercados para conseguir más capital.

Musk realizó la afirmación en su medio de comunicación favorito, Twitter, en respuesta a un artículo publicado por la revista "The Economist" que estimaba que Tesla necesitará entre US$ 2,500 millones y US$ 3,000 millones para incrementar la producción del Model 3 a los niveles previstos por la empresa.

'The Economist' solía ser aburrido pero inteligente con un sarcasmo malvado. Ahora es simplemente aburrido. Tesla será rentable y con flujo de caja positivo en el tercer y cuarto trimestre así que obviamente no necesitamos conseguir financiamiento", afirmó Musk.

Tras el mensaje de #Musk las acciones de Tesla subieron en los mercados 2.4% el viernes a pesar de que en febrero la compañía fue menos explícita que su fundador sobre cuándo sería rentable.

"A medida que aumentamos la producción del Model 3 y nuestros productos de energía a la vez que mantenemos un estricto control en los gastos operativos, nuestros ingresos operativos trimestrales deberían ser positivos sustentablemente en algún momento en el 2018", dijo entonces la compañía.

Tesla también ha sido incapaz de cumplir sus objetivos de producción del Model 3 aunque el pasado 3 de abril Tesla aseguró que había superado los problemas de producción y que había producido 2,020 unidades del vehículo en una semana.



Musk dijo en el 2017 que Tesla produciría 5,000 unidades a la semana del Model 3 para finales del 2017.