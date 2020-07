Por Clara Ferreira Marques

El cobre ha borrado las pérdidas acumuladas durante los primeros meses del brote de coronavirus. El repunte económico de China, que será confirmado esta semana por las cifras del segundo trimestre, está fomentando una visión optimista de la demanda. Sin embargo, las restricciones de suministro en Latinoamérica pueden ser un factor más importante en el aumento del precio, dadas las medidas de confinamiento implementadas para contener la pandemia y la posibilidad de huelgas inminentes. Ninguna de las dos amenazas disminuirá pronto.

China, que representa cerca de la mitad de la demanda mundial de cobre, sin duda está haciendo todo lo posible por estimular a los alcistas. En mayo, su producción industrial aumentó 4.4% respecto de un año antes y es probable que se haya acelerado aún más en junio. El producto interno bruto mostrará una expansión de 3.4% para el segundo trimestre, según proyecta Bloomberg Economics, tras contraerse en los primeros tres meses.

Las ventas de propiedades en importantes ciudades como Pekín y Shanghái aumentaron y superaron los niveles previos a la pandemia a mediados de junio. El apetito en otros lugares se está recuperando más lentamente -lo que es un problema, dado que casi un tercio del consumo de cobre en el continente finalmente se exporta-, pero sin duda China ha ayudado a la recuperación del metal desde sus mínimos de marzo. El cobre ha subido alrededor de 40% desde entonces, y ha avanzado más de 6% este año a poco menos de US$ 6,600 por tonelada métrica en la Bolsa de Metales de Londres.

Pero el foco de atención ahora se está moviendo. Después de un aumento inicial de la demanda, es la producción la que está haciendo subir los precios, debido a que a algunos de los mayores productores del mundo les está costando trabajo contener la pandemia de COVID-19. La proyección de un superávit de cobre para el 2020 comienza a parecer un posible déficit.

¿Dónde está el problema? En América Latina, que se ha convertido en uno de los epicentros del coronavirus, debido a una combinación de malas políticas y pobreza. Perú y Chile, que en conjunto dan cuenta de 40% de la producción mundial de cobre, se ubican en esta región, que ahora representa más de una cuarta parte de los nuevos casos diarios de COVID y más de dos quintas partes de las nuevas muertes en el mundo. Perú cerró todo rápidamente, pero su recuperación ha sido lenta. Chile, que hasta ahora ha permitido que las minas sigan funcionando con personal reducido y ha evitado el cierre de operaciones, ahora tiene una de las tasas de contagio más altas del mundo.

Tomemos como ejemplo a la minera de cobre más grande del mundo, la estatal chilena Codelco, que extremó las medidas de seguridad, detuvo las actividades de fundición y redujo el personal en su mina Chuquicamata. Sus obras de expansión en El Teniente están detenidas. No obstante, la compañía dice que tiene ahora a 3,215 trabajadores contagiados, lo que implica una tasa de contagio muy superior a la de la población general de Chile.

Eso sugiere que es probable que haya más restricciones, y que la producción proyectada de la principal nación productora de cobre será imposible de sostener. Incluso una estimación oficial entregada el mes pasado que hablaba de una disminución para este año en Chile de 200,000 toneladas métricas -cerca de 1% de la producción mundial anual- puede ser optimista si las tasas de contagio no mejoran. En tanto, es posible que los sindicatos comiencen a presentar más exigencias por la seguridad y otras preocupaciones. La pandemia no está posponiendo las disputas existentes. Los trabajadores de la mina Zaldívar, de Antofagasta Plc, rechazaron una oferta salarial final y votaron por abandonar sus puestos de trabajo. En Escondida, de BHP Group, una oferta de jubilación anticipada no tuvo buena acogida.

Y eso es solo Chile.

El brote en México ha sido devastador, su número de muertes ya supera el de Italia. Cobre Panama, de First Quantum Minerals Ltd., apenas está comenzando un plan de reapertura. Los productores de cobre de África también se están viendo afectados, particularmente Zambia.

El mercado del cobre se utiliza para las interrupciones en el suministro: huelgas y cortes son eventos anuales. Sin embargo, los problemas están comenzando a acumularse, en el contexto de una recuperación china más fuerte de lo esperado y reservas limitadas que han magnificado el impacto en los precios de cualquier interrupción. Los inventarios globales visibles han disminuido 30% desde marzo, según Jefferies. Eso es bueno para mineras como Freeport McMoRan Inc., que dijo que la expansión de su mina Grasberg, en Indonesia, está en proceso. Eso podría cambiar con un equipo más pequeño trabajando en el sitio, pero las acciones de Freeport se han duplicado con creces desde marzo. Especuladores que aumenten las apuestas alcistas de cobre serían de ayuda.

La pregunta más importante es qué significa esto para el suministro más allá de los próximos meses. La producción se veía limitada incluso antes del coronavirus. Ahora, los proyectos se han retrasado, mientras que los presupuestos de exploración y desarrollo se han recortado en todo el sector. Codelco en particular, con sus finanzas al límite, podría tener que paralizar trabajos de expansión. Y el cobre todavía se cotiza por debajo de precios que harían que las mineras corran a perforar nuevamente, lo que en teoría requiere al menos US$ 7,.000 por tonelada métrica, nivel que alcanzó por última vez hace más de dos años.

Las presiones de suministro llegaron para quedarse.