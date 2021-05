Internacional







El centro financiero de Ámsterdam, uno de los ganadores del Brexit En enero se negociaron una media diaria de 9,200 millones de euros (US$ 11,100 millones) en acciones en el mercado de Ámsterdam, superando los 8,600 millones de euros (US$ 10,300 millones) negociados diariamente en Londres, informó el Financial Times.