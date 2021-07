Por Shannon K O’Neil

Con su matriz de energía limpia, la región podría sacar provecho de la transición verde, siempre y cuando los líderes de México y Brasil se pongan manos a la obra.

Los países y las empresas de todo el mundo por fin se están tomando en serio el cambio climático. En el caso de América Latina, esta acelerada transición verde podría atraer cientos de miles de millones de inversión, ayudar a estimular la recuperación económica y permitir a las naciones dar un salto tecnológico. Lo que se necesita es un giro político, especialmente en Brasil y México, sus dos mayores economías. Si sus líderes no salen de su propia senda, la región se quedará atrás.

Decenas de países han reforzado sus compromisos para frenar el aumento de las temperaturas en vísperas de la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP26, que se celebrará en noviembre en Glasgow. Europa y Estados Unidos se han comprometido a reducir sus emisiones a la mitad o más durante la próxima década. Las economías emergentes han prometido recortar las emisiones futuras e intensificar la adaptación, rediseñando las ciudades y replanteando sus prácticas agrícolas.

El gasto público necesario para cumplir estos compromisos va en aumento, ya que la UE, EE.UU. y China destinan dinero a más plantas solares y turbinas eólicas, estaciones de carga eléctrica y edificios energéticamente eficientes. A nivel mundial, las exenciones fiscales para el carbón y otros combustibles fósiles están disminuyendo, mientras crece el apoyo a los impuestos de ajuste fronterizo de carbono.

Las empresas están entrando en acción. Microsoft Corp. planea eliminar más carbono del que emite cada año; Walmart Inc., el gigante farmacéutico AstraZeneca Plc, la francesa TotalEnergies SE y Mastercard se encuentran entre las muchas empresas que ya están trabajando para llegar a cero emisiones netas en las próximas dos décadas. Los rezagados se enfrentan a la amenaza de rebeliones de los accionistas: los recientes problemas de Exxon Mobil Corp. con el fondo de cobertura Engine No. 1 apuntan a que los activistas por el clima provocarán más cambios en las juntas directivas. Los fondos ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) son unas de las fuentes de dinero que más rápido crecen, y ya suman unos US$1.7 billones. BlackRock Inc. y otros grandes actores de la inversión tienen previsto favorecer a las empresas respetuosas con el medio ambiente en sus carteras diarias, lo que supondrá un aumento de los billones en juego.

Las naciones latinoamericanas podrían sacar provecho de esta rápida transición. La región parte con una de las matrices energéticas más limpias, ya que casi la mitad de su electricidad proviene de fuentes verdes. Tiene un enorme potencial solar, eólico, hidroeléctrico y geotérmico, desde el desierto de Atacama en Chile hasta el sertón azotado por el viento del noreste brasileño y los vendavales de las costas del norte de Colombia, desde los bosques lluviosos de Costa Rica hasta las cordilleras volcánicas que atraviesan México y Centroamérica. También alberga reservas de gas de esquisto que podrían servir de puente para la transición del petróleo y el carbón a las energías renovables. La promesa económica repercute más allá de la energía: las bajas emisiones y el potencial futuro de las energías limpias de América Latina deberían atraer a los fabricantes y proveedores de servicios mundiales que buscan cumplir sus compromisos climáticos.

Sin embargo, el círculo virtuoso de inversiones respetuosas con el clima, el empleo y el crecimiento económico sostenible parece cada día menos probable. Mientras se acelera el cambio verde en el mundo, las dos mayores economías de América Latina han ido en el sentido contrario. México está apostando por un futuro basado en los combustibles fósiles. El Gobierno de López Obrador ha actuado en contra de las energías renovables, enviando a los generadores eólicos y solares al final de la lista de proveedores de electricidad, aumentando tanto los precios como la contaminación. La perforación y el refinado de petróleo dominan los gastos de capital del Gobierno. Y prácticamente ha abandonado los compromisos internacionales previos en materia climática. Estas medidas excluyen la inversión internacional en energía. Y más temprano que tarde, dificultarán que las empresas de la lista Fortune 500 —entre ellas, General Motors Co, Toyota Motor Corp. y Ford Motor Co.— lleguen o incluso se queden en México a medida que su energía se vuelve más sucia, más costosa y menos fiable.

Brasil tampoco está en sintonía con las tendencias mundiales. Las emisiones de carbono se han disparado bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro, ya que su Administración ha permitido, si no fomentado, la deforestación del Amazonas recortando los presupuestos de los organismos de control, socavando las investigaciones sin, ni siquiera, molestarse en cobrar las multas. En 2019, retiró la oferta de Brasil para ser sede de la conferencia de la ONU sobre el clima, socavando el destacado papel mundial que una vez tuvo Brasil en estas negociaciones.

La postura antiambiental de Bolsonaro ya ha pagado un costo financiero y económico. Varios fondos de inversión nórdicos, que suman cientos de miles de millones de dólares, han desinvertido. Fabricantes de productos textiles, como el fabricante de las zapatillas North Face, Timberland y Vans, han dejado de abastecerse de cuero en el país. Y el comportamiento de Brasil ha paralizado la ratificación de un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur que lleva 20 años gestándose.

Los problemas financieros y los tejemanejes políticos de Argentina dificultan la atracción de dinero para explotar algunos de los mayores hallazgos de gas de esquisto del mundo, y muchos fondos de ASG ya están desechando la idea de apostar por esos combustibles puente hacia un futuro más limpio. En el extremo, por supuesto, está Venezuela, donde la inversión es difícil de atraer, especialmente para los combustibles convencionales que está promoviendo.

Todavía hay potencial. Chile se ha fijado como objetivo la carbono neutralidad para 2050; el dinero local e internacional está fluyendo hacia nuevos proyectos de generación solar y eólica y en la electrificación del transporte público. La petrolera estatal colombiana Ecopetrol está planificando un futuro menos intensivo en carbono. Cinco países latinoamericanos se unieron en abril al presidente estadounidense, Joe Biden, en su “Cumbre de Líderes sobre el Clima” (aunque algunos presentaron planes más convincentes que otros).

Las naciones latinoamericanas necesitan billones para infraestructuras y otros servicios básicos para poner en marcha sus economías y satisfacer las aspiraciones de cientos de millones de ciudadanos. Incluso antes del COVID-19, los sectores públicos no podían satisfacer esta demanda. Los billones de dólares destinados a buscar rendimientos ecológicos en el mundo podrían llenar gran parte de este vacío, y América Latina permitiría a estos inversionistas hacer el bien y hacerlo bien. Y al llevar dinero y tecnologías centradas en el medio ambiente a economías que carecen de ambos, este giro sostenible podría ayudar a “atraer” otras inversiones extranjeras directas, ya que tientan a los fabricantes y a las industrias de servicios que tratan de cumplir con sus propias credenciales verdes. El dinero es alcanzable. Pero las políticas tienen que cambiar. Y eso requerirá presión.

Las grandes empresas locales tienen que ponerse al día con sus propios compromisos climáticos y presionar a sus líderes políticos para que sigan su ejemplo. El sector agrícola brasileño está empezando después de haber sido rechazado en algunos mercados internacionales, pero necesita acelerar el ritmo y presionar a su defensor presidencial. En México, las empresas internacionales deberían presionar más por el cambio antes de decidir si se reducen o simplemente se retiran.

El Banco Interamericano de Desarrollo, las U.S. International Development Finance Corporations y otras instituciones y programas financieros internacionales pueden engrosar ese coro cuando se comprometan con los Gobiernos de la región y a través de su financiación en terreno.

La sociedad civil debe alzar su voz. En México, en particular, el movimiento ecologista se vio debilitado cuando un presidente supuestamente de izquierda destruyó sistemáticamente los esfuerzos de protección y los objetivos climáticos. Es necesario que se reconstituya como oposición y que pida cuentas a los facilitadores de las políticas erróneas de López Obrador.

La buena noticia es que los latinoamericanos se preocupan mucho por el cambio climático (mucho más que los estadounidenses). Los políticos inteligentes se darán cuenta de que pueden ganar votos si ponen de su parte para frenar el aumento de las temperaturas globales. Si estas fuerzas provocan cambios políticos y normativos, América Latina puede tener más oportunidades de tener un futuro más rico y sostenible.