La subida de los precios del gas, que amenaza con elevar las facturas de combustible en el invierno boreal, perjudicar el consumo y agravar un repunte de la inflación en el corto plazo, es un nuevo golpe para una economía mundial que se está recuperando de la crisis del coronavirus.

El caos del mercado del gas, que ha hecho subir los precios un 280% en Europa este año y ha provocado un alza de más de 100% en Estados Unidos, se achaca a una serie de factores que van desde los bajos niveles de almacenamiento hasta los precios del carbón, pasando por la reducción del suministro ruso.

La tensión es tan alta que varios legisladores del Parlamento Europeo han exigido que se investigue lo que, según ellos, podría ser una manipulación del mercado por parte de la empresa rusa Gazprom.

Sean cuales sean las causas, el aumento tiene importantes implicaciones para el mercado:

Crecimiento

Los analistas afirman que es demasiado pronto para bajar las previsiones de crecimiento económico, pero parece inevitable que la actividad económica se vea afectada.

Morgan Stanley considera que el impacto en Estados Unidos, la mayor economía del mundo, debería de ser pequeño. Aunque más de un tercio del consumo de energía de Estados Unidos en el 2020 fue de gas natural, los usuarios fueron predominantemente industriales, señaló.

Sin embargo, en general, el aumento de los precios del gas eleva el riesgo de estanflación: alta inflación y bajo crecimiento.

“Está bastante claro que hay una creciente sensación de malestar sobre las perspectivas económicas, ya que un número cada vez mayor de empresas enfrenta la perspectiva de un aumento de los costos”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets.

Inflación

Los precios mayoristas de la energía en la zona euro están en máximos históricos, lo que podría agravar las presiones inflacionistas provocadas por los cuellos de botella de la oferta. En Alemania, 310,000 hogares se enfrentan a un aumento de 11.5% en la factura del gas, según datos del lunes.

Analistas de Citi, que señalan que los precios de las fábricas alemanas ya son los más altos desde 1974, prevén subidas de 5% de la electricidad y el gas en enero, lo que añadirá 0.25 puntos porcentuales a la inflación de los consumidores el próximo año.

El encarecimiento de los alimentos es otro efecto secundario, dada la escasez de dióxido de carbono que se usa en los mataderos y para prolongar la vida útil de los alimentos. Los recortes en la producción de fertilizantes también podrían elevar los precios de los alimentos.

Goldman Sachs prevé un aumento de la demanda por petróleo, con un riesgo de subida de US$ 5 por barril respecto de su previsión del precio del Brent para el cuarto trimestre del 2021, de US$ 80 por barril. El Brent cotiza actualmente en unos US$ 74.

Bancos centrales

Los bancos centrales se mantienen en la línea de que el repunte de la inflación es temporal: Isabel Schnabel, miembro del consejo del Banco Central Europeo, afirmó que estaba contenta con el aumento generalizado de la inflación.

Pero a medida que aumenten las medidas de las expectativas de inflación basadas en el mercado y los consumidores, los precios de la gasolina estarán en el radar de la política monetaria.

“Si tenemos una inflación más alta, transitoria o estructural, y tenemos un crecimiento más lento, será una situación muy complicada para que los mercados y los bancos centrales evalúen, naveguen y comuniquen”, dijo Piet Haines Christiansen, estratega jefe de Danske Bank.

Las reuniones de los bancos centrales de esta semana podrían poner a prueba la determinación de los responsables de la política monetaria.

La reunión del Banco de Inglaterra del jueves está en el punto de mira, dado que la inflación del Reino Unido acaba de alcanzar un máximo de nueve años.

Los precios de producción en el Reino Unido se han disparado, los costos de transporte muestran pocas señales de enfriamiento, los precios de las materias primas han subido y las vacantes de empleo han alcanzado el millón, por lo que existe una creciente posibilidad de que los precios más altos se mantengan durante más tiempo, indicó Susannah Streeter, analista senior de Hargreaves Lansdown.

“Si lo hacen, más miembros (del Banco de Inglaterra) podrían votar rápidamente a favor de una subida de tasas antes de lo previsto para el próximo año, pero sería una medida impopular con las inminentes subidas de impuestos ya difíciles de digerir para muchos consumidores”, dijo.

Rescates estatales

Gran Bretaña está estudiando ofrecer préstamos respaldados por el Estado a las empresas energéticas después de que grandes proveedores solicitaron ayudas para cubrir el costo de recibir a los clientes de empresas que quebraron por el impacto de los precios del gas. Al parecer, una de las compañías, Bulb, está solicitando un rescate.

Francia, por su parte, prevé un pago único de 100 euros (US$ 118) a millones de hogares para ayudarles a pagar las facturas de la luz.

“La historia que está surgiendo en el sector energético del Reino Unido pronto será más relevante para el mercado europeo que Evergrande”, señaló Althea Spinozzi, estratega senior de renta fija de Saxo Bank.

Y en una semana repleta de reuniones de los bancos centrales, añadió, los mercados tienen “razones para inquietarse”.

Compañías

España conmocionó al sector de las empresas de servicios públicos la semana pasada al redirigir miles de millones de euros de ganancias de las compañías energéticas a los consumidores y limitar las subidas del precio del gas.

El impacto en los ingresos de Iberdrola y Endesa fueron estimados por RBC en 1,000 millones de euros y sus acciones cayeron con fuerza.

Desde entonces, los inversores se han preocupado por el contagio a otros países, según Morgan Stanley. Aunque considera que esos temores son exagerados, el banco reconoce que existe el riesgo de que los márgenes de las empresas de servicios públicos europeas se reduzcan en los próximos meses.

Las acciones del sector han bajado por tercera semana consecutiva.