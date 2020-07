Internacional







El 43% de las acciones del portafolio de Warren Buffet son títulos de Apple A lo largo de su vida, Warren Buffet logró convertir una inversión de US$ 10,000 a mediados de 1950 en una fortuna en el 2020 de más de US$ 80,000 millones y ha conseguido reportar a sus clientes más de US$ 400,000 millones en beneficios.