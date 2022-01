El 2021 fue un gran año para Sumit Gupta: cumplió 30 años, se casó y vio cómo su empresa emergente se convertía en uno de los nuevos unicornios del sector tecnológico en India.

Afectado por la pandemia y después de meses ajetreados tratando de expandir y conseguir financiación para su plataforma de criptomonedas CoinDCX, el equipo de Gupta finalmente se tomó unos días libres en la playa en Goa para celebrar el exitoso año.

“Fue muy agradable para todos”, comentó Gupta. “Ha sido un viaje muy, muy ilusionante. He aprendido mucho. El futuro de India es muy brillante”, añadió.

Este año emergieron en India 44 nuevos unicornios, firmas emergentes privadas valoradas en más de US$ 1,000 millones, muestra del creciente interés inversor en un país a menudo olvidado a pesar de su importante potencial.

Fondos extranjeros colocaron más de US$ 35,000 millones en empresas emergentes indias en el 2021, triplicando el monto del 2020, según los datos recopilados por el gabinete Tracxn. Estas inversiones abarcaban todo tipo de sectores: desde las finanzas tecnológicas a la salud o los juegos.

Tradicionalmente, los inversores extranjeros en Asia se decantaban por China, también con una población de más de 1,000 millones de personas y una economía seis veces mayor.

Pero la campaña de Pekín para controlar de cerca su poderoso sector digital y poner coto a los grandes negocios ha alejado a los inversores. Este año, las inversiones en firmas emergentes chinas cayeron de US$ 73,000 millones en el 2020 a US$ 54,500 millones, según el análisis de GlobalData.

En cambio, India se ha convertido en mucho más atractiva, con un largo plantel de empresarios bien formados que usan una infraestructura digital de rápido desarrollo.

“India es realmente la frontera final donde los negocios pueden atraer a una sexta parte de la población mundial”, dijo Siddharth Mehta, fundador de la firma de inversión Bay Capital Partners.

“Creo que India está unos 13-14 años por detrás de China en cuanto a medida y escala del mercado. Actualmente, el mercado digital de India está por debajo de los US$ 100,000 millones, pero esta cifra puede llegar fácilmente a US$ 1 billón o US$ 2 billones entre 10 y 15 años”, afirmó.

“India será grande”

Entre los que cayeron ante los encantos del universo emprendedor indio figuran el japonés Softbank, los chinos Alibaba o Tencent o los estadounidenses Sequoia Capital y Tiger Global.

“Creo en el futuro de India. Creo en la pasión de los jóvenes emprendedores en India. India será grande”, manifestó el fundador de Softbank Masayoshi Son este mes.

El sector tecnológico indio también experimentó un número récord de ofertas públicas de venta este año.

Empresas como la aplicación de reparto Zomato o la plataforma de productos de belleza Nykaa entraron en bolsa con notables cotizaciones que hicieron multimillonarios a sus fundadores.

En su momento cumbre, en octubre, las acciones en India habían crecido más del 125% respecto a su punto más bajo en abril del 2020, convirtiéndose en una de las bolsas con mejor rendimiento en el mundo.

Empresas sobrevaloradas

Pero algunos expertos advierten que algunas de estas firmas pueden estar sobrevaloradas.

Por ejemplo, la empresa de finanzas tecnológica Paytm, que protagonizó la mayor entrada a bolsa del año, todavía debe obtener beneficios y sus títulos están un 40% por debajo del precio de su valoración inicial.

Y el frenesí de nuevos unicornios no esconde los serios problemas de una economía con problemas para absorber a los 10 millones de jóvenes que entran cada año a su mercado laboral.

Desesperados por encontrar empleo, muchos acaban aceptando trabajos mal pagados en la “economía gig” o colaborativa para ganar apenas US$ 4 al día sin ninguna seguridad laboral.

Pero para los profesionales en el sector de las empresas emergentes, la demanda de trabajadores calificados ha superado la oferta este año.

Sobrados de dinero, las compañías compiten para reclutar y mantener el talento, ofreciendo altos salarios, acciones e incluso motocicletas o entradas para partidos de críquet como incentivos.

“Las empresas de selección de personal nos contactan todo el rato”, explicó un empleado del sector bajo condición de anonimato. “Los salarios se han inflado este año y parece que todo el mundo contrata. La gente cambia de trabajo constantemente”, añadió.

Recién regresado de sus vacaciones en la playa, Gupta es optimista. “Si persistes, es muy posible crear un unicornio, especialmente si vives en un país como India, que está lleno de oportunidades”.